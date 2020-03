Cs acusa a Montero de "manchar" la imagen de la Policía, y la ministra a los 'naranjas' de "mentir igual que el PP"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la senadora Lorena Roldán (Cs) han mantenido un tenso debate a cuenta de una pregunta formulada por la senadora sobre unas declaraciones que hizo la ministra en febrero en las que decía que las mujeres que denunciaban una agresión sexual eran preguntadas por su vestimenta, dando lugar a un cruce de acusaciones entre ambas.

"La situación que nos estamos encontrando ahora es que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta si iba vestida con una minifalda y que, a lo mejor, como iba con una minifalda iba provocando", aseguró en su día Irene Montero, que más tardé se reafirmó, diciendo que "hay mujeres que denuncian violencias machistas y se las culpabiliza y se pregunta qué hicieron para ser violadas o agredidas, si estaban borrachas, o iban vestidas de determinada manera".

La senadora de Cs ha preguntado sobre este tema a Montero, calificando estas palabras de "calumnia muy grave" hacia la Policía Nacional. "¿Considera que es la mejor forma de defender la igualdad, lanzando mentiras sobre los agentes?", ha formulado Roldán a la responsable de Igualdad en el Pleno del Senado.

En su intervención, Montero ha acusado a la senadora de "mentir igual que su socio del Gobierno, el PP" y ha asegurado que no dijo eso exactamente. "Yo simplemente no dije eso, lo aclaré después en una de las siguientes frases que a ustedes no les gusta leer", se ha defendido la ministra, que ha especificado que se refería, con sus declaraciones, a la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que recoge que la justicia ha de contar con una perspectiva de género.

"¿Qué le parece a usted que haya jueces en este país que digan, ante una violación grupal salvaje como la de 'La Manada', que han percibido jolgorio por parte de la víctima? Yo ahí veo falta de perspectiva de género", ha contestado Montero entre aplausos, justificando además la aprobación este martes en Consejo de Ministros de la Ley de libertad sexual.

En el turno de réplica, la senadora ha defendido la labor de su partido en la lucha contra la violencia de género. Así, ha indicado que en Murcia, el Gobierno de Cs ha duplicado el presupuesto para luchar contra la violencia machista, mientras que en Andalucía se ha aumentado el fondo para erradicar la violencia machista hasta los 44,3 millones de euros.

"Así es como se trabaja para conseguir la igualdad, dando ejemplo, y no como hacen ustedes, que han vetado la Comisión de Investigación en Baleares sobre abusos a menores, les tendría que dar vergüenza", ha reprochado la senadora, entre aplausos.

Y ha continuado, provocando murmullos en el Pleno: "¿Sabe usted quién impulsó el Pacto de Estado contra la violencia machista? Ciudadanos. ¿Y sabe qué partido no está en el Pacto contra la Violencia Machista? El suyo, Podemos". "Les da alergia el consenso", ha acusado a la formación 'morada', recordando que tampoco está en el Pacto de Toledo ni el de Antiterrorismo. "Dónde sí está, para desgracia de muchos, es en el Gobierno", ha añadido, por lo que ha considerado una "auténtica vergüenza" que Montero, con sus declaraciones, haya "calumniado" a los agentes de policía y haya "enfrentado" a estos y a las mujeres.

Asimismo, y con un elevado tono de voz, Roldán ha defendido el "feminismo liberal" que defiende Cs, acusando de "sectarismo" a la formación a la que pertenece Montero. "El feminismo liberal es inclusivo y abierto, exactamente lo contrario a lo que ustedes defienden, con eso de 'no, bonita, no', y con mujeres diciendo a otras mujeres cómo tienen que ser de feministas para ser buenas feministas", ha zanjado la senadora.

En la dúplica, Montero ha vuelto a insistir en que desde Cs "mienten" y ha sacado a colación el 'pin parental' en un tono bronco. "En Murcia han intentando aprobar un 'pin parental' que pone en la diana a los docentes de este país, porque no quieren que en la escuela pública se les diga a los niños de su partido, del mío y de todos que pueden amar a quien les de la gana".

Finalmente, ha acusado a PP de "manchar" la imagen de la Policía y Guardia Civil. "Le voy a decir más, los socios con los que usted gobierna han manchado el nombre de la Policía y la Guardia Civil en este país creando una estructura parapolicial con el objetivo de atacar al adversario político", ha afirmado Montero, entre gritos de la platea, declaraciones que han provocado la intervención de la presidenta del Senado para pedir silencio.