Casi 2.500 euros de multa y orden de alejamiento para el hombre que acosó a la reportera canaria en un directo

El hombre que acosó a la periodista de Radio Televisión Canaria Raquel Guillán durante una retransmisión en directo ha sido condenado este martes en un juicio rápido. El acusado ha alcanzado un acuerdo con la acusación por el que pagará a la reportera una indemnización de casi 2.500 euros y tendrá que cumplir con una orden de alejamiento de 16 meses, según ha informado el medio de comunicación donde trabaja la afectada.

Esto acaba de pasar en directo. Toda mi solidaridad para la periodista y las trabajadoras de @RTVCes

¡Estamos hartas! pic.twitter.com/tNb6MokmIv — Sara Ramírez (@Sara_RamirezM) February 22, 2020

El 22 de febrero, mientras una periodista canaria informaba a pie de calle sobre la calima que había irrumpido en las Islas Canarias, y que había obligado incluso a cerrar entonces los aeropuertos, un hombre se acercó por detrás de ella y le estampó un beso en la mequilla.

La reportera apenas interrumpe la transmisión tras la desagradable sorpresa y solo hace un gesto tras el que se recompone y continúa informando. Posteriormente, la televisión canaria informó en un Twittter de que la periodista ha acudido a comisaría a presentar la correspondiente denuncia. El caso también ha sido comentado en Twitter por la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo, Sara Ramírez, que ha mostrado su solidaridad con la periodista.

El hombre ha sido condenado por dos delitos. El primer delito es de abusos sexuales, por el que impone una multa de 2.160 euros y 16 meses de alejamiento de al menos 300 metros. El segundo es un delito leve de lesiones, que conlleva una multa de 120 euros. Además, ha sido condenado a pagar 130 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los trabajadores de la Televisión Canaria emitieron un comunicado en el que mostraron su “total rechazo al ataque de carácter machista” que sufrió su compañera. Guillán volvió a su puesto de trabajo al día siguiente para seguir informando. Ella misma agradeció en su Instagram el apoyo recibido en los últimos días. “Todos los mensajes que he recibido me han hecho saber que no estoy sola. Por eso, hoy más fuerte que nunca", ha expresado.