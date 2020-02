Un total de 2.000 bares cerraron en 2019, mientras que la hostelería organizada ganó 640 establecimientos

Un total de 2.000 bares cerraron en 2019, descendiendo hasta los 165.736 establecimientos, un 1% menos; mientras que las cadenas de hostelería organizada ganaron 640 nuevos locales, hasta los 9.370 restaurantes, un 7% más, según un informe de Nielsen.

El estudio explica que estos datos se traducen en un cambio en el que los españoles han pasado de ser "parroquianos" del bar de toda la vida a consumidores, siendo la comida el elemento diferencial, lo que está en el centro de experiencias y, por tanto, lo que inclina su elección hacia un tipo de local que le ofrece la consumición con una oferta de comida más amplia y trabajada.

Otra de las razones que explican este cambio tiene que ver con la concentración urbana y, al mismo tiempo, la progresiva despoblación rural y de pequeños municipios. De este modo, donde se concentra la mayor parte de cierres de bares es en Castilla y León, Castilla-La Mancha y algunas zonas de Aragón, así como en la franja cantábrica. Asimismo, la hostelería organizada está más presente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde cosechan un mayor número de aperturas.

Por otra parte, Nielsen afirma que el 64% de las bebidas se consumen antes de la puesta de sol. Esta tendencia es fruto de los cambios que han ido afectando al consumo nocturno, como la aparición del carnet por puntos, el 'boom' de las aplicaciones para ligar, el envejecimiento de la población o el auge de los festivales, entre otras.

Todo ello depara que los establecimientos de ocio nocturno cayeran un 4% el año pasado, hasta los 16.500 locales. Esta caída afecta, sobre todo, a Madrid y Barcelona, además de parte de Andalucía (Sevilla, Córdoba y Málaga).

Por su parte, el otro canal que creció el año pasado fue el de restaurante junto a hotel, aupado por las cifras de turismo, ya que España volvió a batir récords el año pasado, al recibir un total de 83,7 millones de personas. De esta forma, estos locales crecieron especialmente en las zonas de costa, así como en Madrid y en Barcelona, es decir, los epicentros turísticos.

La responsable de hostelería de Nielsen, Esther Rivera, ha concluido que los nuevos hábitos están condicionando el canal. "El consumidor está cambiando la manera de disfrutar y de consumir ocio, desplazando consumos y ocasiones que antes realizaba en el canal tradicional a nuevos entornos, como los festivales de música, que mueven cada año seis millones de personas, la batalla por el salón de casa, el 'delivery' y el 'on the go'", ha añadido.

Por último, Rivera ha asegurado que el consumo diurno se ha consolidado, ya que se han multiplicado las ocasiones de consumo y las oportunidades, así como la personalización del surtido se vuelve "esencial" para captar clientes.