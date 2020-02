Arrimadas avisa de que no liderará un partido con baronías y critica a los "salvapartidos"

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha avisado este viernes de que no liderará un partido en el que haya baronías y ha cargado contra los "salvapartidos", en alusión velada a los críticos de la formación naranja encabezados por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Lo ha dicho durante un acto en Barcelona para presentar su candidatura para liderar el partido naranja bajo el lema 'Unidos y adelante', junto a la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, el presidente del grupo en el Parlament, Carlos Carrizosa, y el eurodiputado Jordi Cañas.

"Que nadie se escude en la participación para intentar implantar un modelo de baronías. En el momento en el que haya baronías, este partido deja de ser Cs. Y yo no voy a ser su presidenta", ha afirmado, en respuesta a las acusaciones de los críticos, que consideran que la dirección de Cs ha limitado la participación de las bases en las decisiones del partido.

Arrimadas ha advertido de que ella no cree "en los salvapatrias ni en los salvapartidos", ya que cree que Cs no necesita a nadie que lo salve, pero sí a un equipo que lidere el proyecto, y que por eso se presenta a las primarias para liderar el partido.

La exlíder de la formación en Cataluña ha pedido no pensar solo en los malos resultados de las últimas elecciones, sino valorar todo lo que ha conseguido el partido desde que nació en 2006: "No soporto el pesimismo".

Asimismo, ha defendido el proyecto de Cs, aunque ha reconocido que hay que mejorar algunos aspectos, y ha dicho que los afiliados son los que decidirán qué modelo de partido quieren: "Vamos a salir unidos y mirando hacia adelante. Tenemos que mantener lo que es el partido, los principios que ha tenido desde 2006. Pienso seguir sacando pecho, mejorando cosas".

En este sentido, ha insistido en que, si es elegida presidenta de la formación, debe compartir el modelo de partido y la estrategia: "No sé luchar por algo por lo que no creo. No lo voy a poder hacer", de manera que solo liderará el partido si la estrategia y el modelo de organización que salga de la Asamblea de marzo concuerdan con lo que ella defiende.

Además, ha apostado por establecer un mecanismo interno para evitar que alguien en el partido busque un "interés personal por encima del general", y lo ha comparado con las herramientas que tiene el Gobierno para hacer cumplir la ley en las comunidades autónomas.

Carlos Carrizosa

Carrizosa ha afirmado que su apoyo a Arrimadas no se debe solo a su aprecio personal y porque "ha demostrado fortaleza y liderazgo en los momentos más difíciles por los que puede pasar un partido político", sino también porque comparten una misma idea de entender España y de cómo enfrentarse al nacionalismo.

Ha destacado que esta voluntad de hacer frente al nacionalismo es incompatible con que el partido esté "troceadito en baronías" y ha reivindicado que, si Arrimadas lidera Cs, esto nunca sucederá.

"Yo soy presidente del grupo parlamentario de Cs en Cataluña. No tengo títulos nobiliarios, no soy barón ni duque ni conde ni príncipe. Ni lo quiero ser", ha subrayado.

Cañas y Roldán

Por su parte, Jordi Cañas ha cargado contra los críticos del partido, a los que ha pedido que tengan "lealtad" y planteen los debates y las críticas en la Asamblea de la formación de marzo, y no en los medios de comunicación.

Ha recordado que en 2017 él estuvo en contra del cambio en los estatutos de Cs, pero que él trasladó su oposición internamente y no a través de los medios: "Puedo asegurar que hubiera tenido muchos micrófonos y mi momento de gloria. Pero yo estoy en este partido desde 2006 porque quiero a este partido. Y estaba ahí cuando no había nada que repartir, solo que problemas, gastos y quebraderos de cabeza".

También ha intervenido Roldán, que ha alabado la figura de Arrimadas, la ha erigido como la artífice de la victoria en las elecciones catalanas de 2017, y ha defendido que con ella al frente de la formación naranja podrán enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al independentismo: "Convencidísima de que con ella al frente del partido vamos a seguir estando orgullosos de Cs. Convencidísima de que podemos plantar cara a esta situación".

"Agradecerte todo el trabajo que has hecho estos años. Durante mucho tiempo tú nos has defendido y apoyado, que menos que ahora nosotros te apoyemos a ti", ha añadido.

Arrimadas ha estado arropada por unas 200 personas y muchos de los diputados del partido naranja en el Parlament, como el vicepresidente segundo de la Cámara, Joan Garcia, la secretaria tercera de la Mesa, Laura Vílchez, y otros diputados como David Mejía, Marina Bravo y Nacho Martín Blanco, entre otros.