Iglesias estalla contra PP por "descojonarse" al hablar de niñas prostituidas

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha arremetido este miércoles duramente contra el PP en la sesión de control al Ejecutivo, partido al que ha reprochado que se esté "descojonando" al hablar de menores prostituidas.

Así ha respondido a una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens sobre los casos de supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares, después de que PSOE, MÈS y Unidas Podemos hayan rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlament balear.

"Que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara revela muchos elementos a nivel moral. (...) Ver a la bancada de la derecha y la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que he visto en esta Cámara", ha aseverado Iglesias.

"En política es legítima la confrontación en muchos temas, en este ustedes demuestran su profunda indignidad", ha continuado Iglesias.

La diputada Prohens ha acusado al Gobierno, al que ha denominado "Unidas Callamos", de "callar a dúo" en el asunto de la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares y de bloquear comisiones de investigación para esclarecer los hechos.

"Dentro del Gobierno de la mentira el feminismo es sólo un eslogan más. Ya sabíamos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda, también víctimas de primera y de segunda. No es que el feminismo no sea de todas, es que su feminismo no nos defiende a todas. (...) Las mujeres del PP denuncian estos hechos, las de izquierdas callan y agachan la cabeza", ha denunciado Prohens.

Iglesias ha asegurado que ninguno de los 350 diputados del Congreso alberga "la más mínima duda" de que haya que intervenir en este asunto para acabar con esa "situación tan vergonzosa", si bien ha criticado al PP por utilizarlo "para hacer la más baja política".

"Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos y mantener una mínima dignidad parlamentaria", ha sostenido el vicepresidente segundo, que ha vuelto a decir que la primera iniciativa de su vicepresidencia será la ley de protección de la infancia y la adolescencia "para combatir todas las violencias".

"Todas las violencias son todas las violencias: las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica, que a ustedes se les olvida, y proteger a los niños y niñas contra todas las violencias supone protegerles también independientemente de dónde han nacido", ha añadido.

Por su parte, Prohens ha rebatido que politizar este asunto es que la administración responsable de esas niñas, "que sí son del Estado", se niegue a investigar: "Del 'hermana, yo sí te creo', al 'hermana, sean prudentes' (...). No hay pancarta que tape tanto silencio".

También la diputada de Vox Mireia Borrás ha denunciado la negativa de lo partidos de izquierda que respaldan la gestión del Gobierno balear a poner en marcha una comisión de investigación sobre estos hechos.

"Su negativa retrata la impostura de este Gobierno al que realmente no le importan las mujeres, por mucho que ustedes salgan a la calle el 8M y financien chiringuitos ideológicos, ni los menores", ha subrayado Borrás.

Ha exigido "llegar hasta el final" en la investigación de estos casos de menores tutelados explotados sexualmente en Mallorca e investigar si "algunos de ellos han sido literalmente arrancados de sus familias, que quizá no querían perder su custodia".

"Se les debería caer la cara de vergüenza. Mientras criminaliza a los varones con sus absurdas leyes ideológicas llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca", ha espetado la diputada de Vox.

Iglesias le ha afeado que diga que en este país se criminaliza a los hombres "cuando de lo que estamos hablando es de malnacidos varones que son los que han estado prostituyendo a esas niñas".

"Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista", ha aseverado el vicepresidente segundo del Gobierno.