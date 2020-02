Arrimadas y Casado no desencallan Galicia pero avanzan para sumar en el País Vasco

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, no ha logrado convencer al líder del PP, Pablo Casado, para presentarse a las elecciones gallegas en coalición, pero han acercado posiciones para concurrir juntos en el País Vasco bajo esa fórmula, que también celebra comicios el 5 de abril.

Aunque la reunión de hora y media que han mantenido en el Congreso ha sido "muy positiva", según han coincidido ambos, Arrimadas no ha conseguido que Casado acepte su fórmula de coalición para las gallegas, si bien el Partido Popular ha asegurado que encontrarán "la fórmula adecuada" más allá de las 48 horas que quedan para registrar las coaliciones en Galicia.

"Hemos avanzado en el acuerdo para el País Vasco, pero no está cerrado", ha asegurado Arrimadas en una rueda de prensa, en la que ha insistido en que están a la espera de "superar el escollo de Galicia" y que se pueda firmar un acuerdo global para los tres territorios en los próximos dos días.

Continúa defendiendo la fórmula de la coalición como un paquete cerrado para los tres territorios que celebran elecciones este año (Galicia, Euskadi y Cataluña), aunque no ha estado tan contundente como otras veces.

Sin embargo, el número dos del PP, Teodoro García Egea, que ha acudido a la reunión con Casado, y que ha comparecido a continuación, ha subrayado que "el problema no es el mismo" en Galicia y en Euskadi, por lo que hay que mirar cual es la "fórmula adecuada" en cada territorio para unir fuerzas con Ciudadanos.

De esta manera, ha evidenciado que la postura de su partido sigue inamovible en Galicia en lo que respecta a la oferta de la coalición y ha señalado que hasta el 1 de marzo, que es cuando concluye el plazo para la presentación de las listas, "todas las vías están abiertas".

Pero Arrimadas, que ha anunciado que hablará personalmente con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, para intentar convencerle, ha evitado hablar de otras opciones que no sean la coalición y ha respondido que no comprende cómo el PP pide al partido naranja que renuncie a sus siglas en Galicia cuando ellos no le exigen a los populares que lo hagan en Cataluña.

"No entendemos que lo que se pide en Cataluña no podamos tenerlo en Galicia", ha afirmado Arrimadas, que ha acudido a la reunión junto al secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo.

García Egea, por su lado, ha asegurado que las dos partes comparten el mismo objetivo de evitar la fragmentación del voto de centro derecha en los tres territorios donde existe la amenaza nacionalista y que están de acuerdo "en lo fundamental".

Por eso, ha dicho que seguirán trabajando para encontrar "el mecanismo más adecuado" para cada autonomía ya que mientras en Euskadi ve claro que "hay que aunar esfuerzos" porque el espacio de centro derecha está dividido, en Galicia hay que aprovechar el "magnífico proyecto" que lidera Feijóo, en torno al que está ya aglutinado todo ese espacio electoral.

Sobre los avances que se han producido para concurrir en coalición con el PP a las elecciones vascas, que serán también el 5 de abril, Arrimadas ha concretado que le gustaría que se incorporaran referentes como Maite Pagazaurtundua, eurodiputada en el grupo de Cs.

Ha asegurado que Cs no pondrá ninguna objeción a los nombres que proponga el PP, refiriéndose al líder vasco, Alfonso Alonso, y que también renunciarían al nombre propuesto para la coalición, Mejor Unidos.

En lo que ha insistido en todo momento es en que le parecería "muy grave" que se perdiera un gobierno constitucionalista en Galicia "por un puñado de votos" aludiendo a algunas encuestas que pronostican que Feijoó podría perder la mayoría absoluta por uno o dos escaños.