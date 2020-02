Personas con discapacidad piden abrir un debate sobre su realidad afectivo-sexual

Personas con discapacidad piden abrir en España un debate sobre su realidad afectivo-sexual, tras conocerse la intención del Gobierno francés de estudiar la legalización del oficio de asistente sexual a personas con discapacidad, una posibilidad controvertida que genera posiciones encontradas entre quienes defienden su dimensión social y quienes creen que está cercana a la prostitución.

Así lo defiende el presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, a propósito de las recientes declaraciones del presidente galo, Emmanuel Macron, en relación con una posible legalización de esta figura.

"Yo creo que está bien que, por lo menos, surja el debate. Es algo que se viene escuchando en algunos foros, también en España, desde hace tres o cuatro años. Esto ayuda un poco a ir rompiendo estereotipos sobre la personas con discapacidad que parece que somos seres asexuados", señala Queiruga, para después añadir que "eso no se corresponde con la realidad".

El presidente de Cocemfe explica que las personas con discapacidad tienen "las mismas necesidades afectivo-sexuales que pueda tener cualquier otra persona" y detalla que el asistente sexual "viene a ser un apoyo para aquellas personas que tienen dificultades y que, por si mismas, no tienen la posibilidad de tener ninguna relación afectivo-sexual". "Está bien que se hable, que se debata sobre este tema", subraya.

Asimismo, Queiruga pone de relieve que existe alguna entidad, en concreto en Cataluña, que ya está trabajando en este tema, "poniendo en contacto a personas para que se conozcan, para ver si hay feeling entre ellas, compatibilidad de caracteres". "Es un poquito iniciar ese camino que es necesario", agrega.

En este contexto, considera que "hay que tener cuidado" de no confundir esta figura con la del asistente personal, "que todavía no está regulada" en España, pese a que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ya la contempla.

"Es algo necesario y fundamental"

"Yo creo que es prioritario regular esta figura (asistente personal), pero eso no quita para que se trabaje, se dé el debate y haya propuestas para también continuar con la figura del asistente sexual porque no somos seres asexuados. Tenemos necesidades como cualquier otro individuo y muchas de las personas no tienen esa posibilidad porque su discapacidad se lo impide. Por lo tanto, es algo necesario y fundamental para la persona", argumenta.

A su juicio, es necesario abrir el debate y "ponerlo en la esfera política". "Cada uno, estamos en una democracia, que opine y se posicione libremente", apunta Queiruga, al tiempo que agrega que "quien tiene que tener una voz fundamental e importante" en el tema son las propias personas con discapacidad, que son las que se ven afectadas "por esta situación totalmente discriminatoria".

Queiruga considera que la española es una sociedad "avanzada" y que, en el siglo XXI, está "en condiciones de afrontar debates que sean un poco rompedores". "Tenemos todo el derecho a sentirnos en plenitud como cualquier otro ciudadano, y las relaciones afectivo-sexuales forman parte de ese bienestar, de esa plenitud, de esa igualdad y normalización", afirma.

En relación con las voces que defienden que regular el oficio de asistente sexual a personas con discapacidad sería como legalizar la prostitución, el presidente de Cocemfe opina que "no tiene que ver" una cosa con la otra, pero defiende la necesidad de que haya "una formación previa" y "perfiles adecuados, y que haya ese conocimiento mutuo entre las personas, como en cualquier pareja".

Dudas éticas, jurídicas y políticas

Fuentes del sector asociativo de la discapacidad, la asistencia sexual "plantea dudas éticas, jurídicas, políticas y convoca al debate social, con posiciones encontradas, sin que el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas se haya pronunciado o dirimido la cuestión de un modo categórico y definido".

En opinión del sector social de la discapacidad, la ONU debería pronunciarse "con claridad desde una óptica exigente de derechos humanos y aclarar la cuestión, pero aún no la ha hecho de un modo diáfano".

Las citadas fuentes explican que, en general, la posición del movimiento social organizado de la discapacidad -mundial, europeo y español- es la de no admitir la asistencia sexual como "una forma problemática y dudosa rayana con la prostitución", pero sí "desplegar acción pública y cívica intensa para transformar los condicionamientos mentales, sociales, de percepción y de consideración que impiden o dificultan que todas las personas con discapacidad puedan, si es su voluntad, desarrollar al completo su dimensión sexual, como un elemento de primera importancia en la mejora personal y en el logro de la plenitud individual, a través del establecimiento de relaciones respetuosas, fecundas y mutuamente gozosas con sus semejantes".

Esta reclamación se suma a otra de sus reivindicaciones históricas como es el fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad porque "vulnera sus derechos sexuales y reproductivos y cercena sus derechos civiles y políticos", como defiende el sector asociativo de la discapacidad.