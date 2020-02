Junqueras dice que nunca se levantará de la mesa de diálogo y no renuncia al "derecho de autodeterminación"

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este domingo que "nunca" se levantará de la mesa de diálogo con el Gobierno y que su formación no renuncia a un referéndum por la "autodeterminación".

En una entrevista en el programa 'Lo de Évole' en La Sexta, Junqueras ha defendido que la mesa sirve para "dialogar, negociar, y tal vez para acordar algo". "No nos levantaremos nunca de ninguna mesa. No renunciaremos a un referéndum de autodeterminación e intentaremos pactar como hacerlo", ha explicado, quien ha añadido que no renuncia "a sumar mayorías necesarias para lograr ese objetivo".

El presidente de ERC también ha confirmado que "habrá consulta" a los ciudadanos catalanes, aunque ha añadido que el contenido de la votación se limitará a lo "acordado" con el PSOE en la mesa de diálogo. Así, ha insistido en que los socialistas se han sentado a hablar con las formaciones independentistas "porque no había otra solución aritmética" para sacar adelante la investidura.

Sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Junqueras ha afirmado que "dependerá de las actitudes, confianzas y contenidos" que ofrezcan los socialistas. "Todo está entrelazado. No hay ningún factor decisivo", se ha limitado a responder. No obstante, ha asegurado que el adelanto electoral en Cataluña no tiene que perjudicar la relación de ERC con el Ejecutivo de Sánchez. "Estamos para ser útiles a los ciudadanos tenga el coste electoral que tenga", ha apostillado.

Respecto a un posible pacto con PSC para formar un hipotético gobierno en la Generalitat, el líder de los republicanos ha apuntado que los socialistas catalanes "tendrán que bajar la mirada" porque "han aplaudido cosas injustas". Además, ha destacado que "una cosa es dialogar" con el Gobierno central y otra "gobernar con los que hacen todo lo posible para que sigas en la cárcel".

"Al PSC le recordaré que, sabiendo que somos inocentes, aplaudió nuestra cárcel", ha señalado Junqueras, que no ha cerrado la puerta a un nuevo gobierno con Junts per Catalunya (JxCat). "Hemos sido víctimas de la misma represión", ha explicado.

En este sentido, Junqueras ha mostrado "respeto" por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha evitado crítica alguna por el adelanto electoral. "El presidente tiene todo mi respeto, todo mi aprecio y toda mi consideración y le deseo que también lo haga lo mejor posible", ha argumentado.