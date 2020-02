Amazon tampoco acudirá al Mobile World Congress de Barcelona

El gigante tecnológico Amazon anunció este domingo que se suma a Nvidia, Ericsson y LG y no acudirá al Mobile World Congress (MWC) que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona debido a la alerta sanitaria mundial por el coronavirus.

"Debido al brote y las continuas preocupaciones en torno al nuevo coronavirus, Amazon se retirará de exhibir y participar en el Mobile World Congress 2020, programado del 24 al 27 de febrero en Barcelona", dijo una portavoz de Amazon.

El goteo de compañías que han decidido apearse de esta edición como medida preventiva ante la propagación del coronavirus no cesa con el paso de los días. El sábado le ha tocado el turno a la compañía tecnológica estadounidense Nvidia, que confirmó que no acudiría debido a la alerta sanitaria mundial. La corporación insiste en el argumento esgrimido por las otras compañías para tomar esta decisión. "Dados los riesgos para la salud pública en torno al coronavirus, nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de nuestros colegas, socios y clientes", afirmó en un comunicado la multinacional, que asegura haber avisado ya a GSMA, la asociación organizadora del Mobile, de su decisión de no participar.

Las firmas exponen que el MWC Barcelona es uno de los congresos tecnológicos más importantes del mundo y que en los últimos meses ha estado trabajando para presentar allí su trabajo en ámbitos como el 5G o la inteligencia artificial. No obstante, consideran que no asistir este 2020 es "la decisión correcta".