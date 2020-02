Casado insta a Ciudadanos a sumar para converger en las próximas generales

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha emplazado este lunes a Ciudadanos (Cs) a "unir fuerzas en todas las elecciones" que se van a celebrar para "optimizar mejor el voto" y ha reconocido que el objetivo "a medio plazo" debe ser "converger en una misma plataforma" en las próximas elecciones generales.

En una entrevista en TVE, Casado ha asegurado que el PP quiere ser el "paraguas común" en el que puedan estar Cs, votantes de Vox que quieran un proyecto para ganar al PSOE y votantes socialdemocratas a los que no les gusta que su líder "pacte con independentistas, batasunos o Podemos".

En este punto, ha indicado que, aunque aún no se han convocado elecciones en Galicia, País Vasco o Cataluña, es "positivo" que se haya abierto de nuevo este debate sobre la unión de los constitucionalistas después de que su partido lo intentara "sin éxito" en los comicios de abril y en los de noviembre. Según ha dicho, si esas conversaciones hubieran cuajado ahora "estarían en el Gobierno en vez de estar el PSOE con Podemos y sus socios nacionalistas".

"Creo que tiene que ser un planteamiento general porque no es que en Cataluña haya una excepcionalidad sino que la excepcionalidad la hay en toda España. Por tanto, creo que ahora el momento es de unir fuerzas en todas las elecciones que pueda haber de las distintas maneras en las que se optimice mejor el voto", ha enfatizado.

El presidente del PP ha dicho que ahora hay que esperar a que "pase" el congreso de Ciudadanos que se celebra a mediados de marzo para que ambas formaciones puedan hablar "con calma". Entonces, ha proseguido, verán "proceso electoral a proceso electoral cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda".

"Pero con un objetivo compartido, quizá a medio plazo, y es que al final los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales", ha enfatizado, para insistir en que el PP quiere ser "la casa común no solo del centro-derecha sino del constitucionalismo"

Casado asegura que el 'pin parental' no es necesario en las CC.AA gobernadas por el PP pero le gustaría para Cataluña



El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el llamado 'pin parental' no es necesario en las comunidades donde gobierna el PP porque hay libertad de elección de los centros. Sin embargo, ha señalado que le gustaría que si no hay libertad de centro, "como ocurre en Cataluña", si le gustaría.

"Carlos Sastre, que es un terrorista, da clases de talleres a niños, no se de qué, de independentismo me imagino -ha afirmado-. Si tuviera a mi hijo escolarizado en Cataluña y me dijeran que Carlos Sastre, conocido porque le puso una bomba en el cuerpo a un señor y la hizo explotar delante de su mujer -el señor Bultó-, a mi no me gustaría que esa persona diera clase a mi hijo. Por lo tanto, si no hubiera libertad de elección de colegio, como es el caso de Cataluña, a mi me gustaría poderle decir a mi hijo que no vaya a eso".

Casado ha asegurado que el 'pin parental' está "superado" por lo que el PP ha hecho donde ha gobernado y ha puesto de ejemplo la Comunidad de Madrid, donde a principio de curso los padres tienen que ser informados de qué talleres va a haber y ellos pueden decidir. En último caso, según ha recalcado, si no estuvieran de acuerdo con el ideario del centro podrían cambiar de centro porque hay libertad de elección de centro sin distrito educativo.

"Lo importante es la libertad --ha reiterado--. Estoy muy en contra de lo que dijo la ministra de Educación de que los hijos no son de los padres. Claro que son de los padres y claro que confiamos en los colegios, en las asociaciones de padres y en la ley, sobre todo en la que hay actualmente, no en la que anuncian. Creo que es muy importante que los padres podamos decidir. Yo, por ejemplo, con mis hijos tengo que firmar la autorización si van al teatro".

Para el líder del PP, estos son debates que "a la izquierda le interesa sobredimensionar" pero, tal y como ha apuntado ellos se quedan "con lo importante" que, a su juicio, es que los padres decidan la educación de sus hijos. "Y, sobre todo, que no haya adoctrinamiento, ni en materia de independentismo, ni en materia lingüística, ni en materia de algunos rasgos de la educación en la que los padres queremos ser protagonistas a la hora de que nuestros hijos las reciban", ha concluido.