Calvo dice que "el fantasma del fascismo" quiere culpar al feminismo de "desmontar España"

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido que el "viejo fantasma del fascismo", que se presenta "como nuevo bajo la ultraderecha", quiere imponer sus ideas para "mantener la unidad de España" y "culpa" al feminismo de "desmontar el país con sus exigencias de derechos y libertades".

"Ese es el truco, que venden la libertad como una gran modernidad, pero el viejo fantasma de siempre, el fascismo, quiere imponer sus ideas sobre otras, imponer un modelo sobre otro, por lo que no han inventado nada nuevo. Vuelven a ser lo mismo y por eso dicen que España es suya y como ellos dicen que tienen que ser y culpan a los ecologistas y a las feministas de que estamos desmontando España con las exigencias de nuestros derechos y libertades", ha insistido Calvo en la presentación de la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo.

Además, la socialista ha destacado que Vox, "acompañado del PP y de lo que queda de Ciudadanos", dice que va a "defender la bandera de la libertad". Sin embargo, ha enfatizado que se trata de una "libertad en singular", es decir, "la suya" que se basa en hacer "lo que ellos digan y mirar el mundo como ellos lo ven". "Pero el PSOE plantea lo contrario, las libertades y la diversidad de todos", ha añadido.

Desde su punto de vista, Calvo ha resaltado que el problema está en la "antigüedad" de las ideas de la derecha que ve el feminismo "con un pin neardental" que defiende que el cuerpo de la mujer "es el que puede ser vendido, comprado, alquilado y asesinado". "Es una situación muy antigua a lo que tenemos que estar ojo avizor para ver lo falsamente nuevo porque no hay nada nuevo en ellos, así que no nos lo envuelvan en el celofán de la libertad porque ahí está la trampa", ha puntualizado.

Por eso, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que el Partido Socialista va a estar "en frente" de aquellos que han elegido como calendario "negar el cambio climático y la violencia de género" porque este año se trata de "volver a ser radicalmente defensores de la igualdad porque la igualdad es la justicia, que es lo único que pretende hacer un socialista".

El feminismo, con vista al pasado y al futuro

Durante su intervención en Ferraz, Calvo también ha señalado que hay que "impulsar" a las jóvenes a formar parte del movimiento feminista, pero sin olvidar "las canas del feminismo que han hecho mucho" a lo largo de la historia, para así no desaprovechar "todo el caudal de trabajo que llevamos hecho".

"O tiramos de las jóvenes y respetamos a las mayores o no sabremos enfocar esto, por eso siempre estoy muy agradecida de mirar hacia atrás y hacia delante", ha indicado la socialista para después destacar que el socialismo "no existe" sin el feminismo y viceversa porque el PSOE es el partido que "constantemente da respuesta" al movimiento feminista y no "ninguna otra organización política".

Por eso, ha resaltado que el nuevo Gobierno de coalición mantiene como eje central el feminismo como lo tenía el anterior Ejecutivo socialista, ya que "lo único que ha cambiado" es que ha pasado de tener diecisiete ministerios a veintidós. "Eso es lo único que ha cambiado porque la igualdad no es una tarea, no es un anexo, es la centralidad de la democracia de toda acción política de todo gobierno", han puntualizado.