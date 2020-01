Catorce días de Gobierno, catorce polémicas

LA CRISIS EN VENEZUELA

Sánchez no recibió al presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, que visitó España este sábado y finalmente fue recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en la Casa de América.

Días antes, Pablo Iglesias afirmó que Guaidó es un "dirigente de la oposición" y lo correcto era que lo reciba la ministra, postura que compartió el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, para quien Sánchez hacía "bien" en no recibirle.

No opinó lo mismo la oposición ni otro expresidente socialista, Felipe González, que dijo que Guaidó es el único "legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela.