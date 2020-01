El osito de Tous, de la joyería al juzgado

El proceso judicial contra Tous celebró este miércoles su primera vista en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz interrogó como investigado (lo que antes se denominaba imputado) al representante legal de la empresa por presunta estafa continuada. La acusación contra Tous es que vende joyas de plata o de oro pero rellenas de sustancias no metálicas. La firma reconoce el relleno pero explica que obedece a que determinadas joyas se fabrican con la técnica del electroformado y asegura que "todas las joyas de oro y plata de Tous son de primera ley" y que "cumple con todos los estándares mundiales y en España de certificación de metales de primera ley".

Tous ha contratado al bufete de Uría y Menéndez para su defensa y ha recurrido el auto para exigir que se imponga fianza a la acusación popular y denunciar que está movida por intereses "espúreos". Tras el interrogatorio de su representante legal, la presidenta, Alba Tous, declaró en un comunicado: "Estamos tranquilos porque confiamos en la justicia con la que colaboramos estrechamente para esclarecer la situación".

La abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya (que es la que presentó la denuncia), Magdalena Entrenas, declaró ante el juez que Tous hace un uso "subjetivo" del electroformado y subrayó que esta técnica no está regulada en la ley de metales preciosos ni en su reglamento. "Alegan que sin esa técnica no podrían hacer piezas de ese tamaño y volumen porque no tendrían estabilidad. Pero se niegan a entender que lo que venden es bisutería, y quieren hacerlo pasar como joyas de primera ley de oro o plata", afirmó Entrenas tras la vista, informa Europa Press.

El punto clave es qué dice o cómo se interpreta la ley, puesto que nadie niega que exista relleno en las piezas, algo además fácilmente comprobable. Del lado de Tous se ha situado la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, que afirmó, en un documento remitido por la misma agencia de comunicación que representa a Tous, que la legislación española permite la fabricación de objetos con metales preciosos con rellenos no metálicos para conferirles estabilidad, y apuntó que esa técnica es "común, normal y habitual en el sector español e internacional".

Consujoya colgó un comunicado en su perfil de Twitter para ponerse a disposición de quienes "pudieran o creyeran estar afectados", dando los datos de sus servicios jurídicos, Sanivo Abogados, un despacho de Córdoba con el que comparte número de teléfono.