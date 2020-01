Sánchez anuncia ayudas para los damnificados por la borrasca, pero se 'olvida' de Aragón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que activará "inmediatamente" los mecanismos para conceder ayudas de urgencia a los damnificados por la borrasca Gloria en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, pero no ha nombrado Aragón. Este hecho no implica que no vaya a haber ayudas para la Comunidad, pero el presidente no la ha nombrado en sus declaraciones, eso sí, ha asegurado que "habrá ayudas para administraciones afectadas". El presidente, ha asegurado que todos los territorios afectados podrán beneficiarse de la partida que se aprobará este viernes.

Tras visitar la zona más afectada por la borrasca en Cala Rajada, en el municipio mallorquín de Capdepera, Sánchez ha destacado su "conmoción" por los daños ocasionados por el temporal marítimo, en particular en el Delta del Ebro, que ha sobrevolado antes de desplazarse a Baleares.

"No vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos" para impulsar las ayudas a particulares, empresas y administraciones afectadas, ha explicado el presidente en declaraciones a los periodistas.

Sánchez ha sobrevolado brevemente el entorno del puerto de Cala Rajada y ha saludado a agentes de las fuerzas de seguridad y emergencia acompañado de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, a quien ha trasladado "el compromiso del Gobierno de España para poder resolver cuanto antes la situación".

Además de la reunión interministerial de mañana para poner en marcha las ayudas, el jefe del ejecutivo ha anunciado que este sábado continuará las visitas a las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, para solidarizarse con los damnificados, como ha hecho en Mallorca, donde ha manifestado además sus "condolencias a los familiares de las víctimas" mortales de la borrasca y de las personas que permanecen desaparecidas.

"Esperamos que más pronto que tarde podamos encontrarlas y podamos encontrarlas con vida", ha incidido.Ha recalcado que con las ayudas y la colaboración entre instituciones para "restablecer la normalidad, garantizar la seguridad y dar respuesta a muchas de las necesidades inmediatas" no se compensan más que de forma material las pérdidas que sufren los damnificados, "porque hay mucha vida detrás".

Se estima que las pérdidas son de nueve millones y medio de euros

Sánchez ha planteado que los destrozos causados por Gloria deben servir para "hacer una reflexión" sobre cómo el cambio climático está agudizando y agravando, en consecuencia, los efectos de esos fenómenos meteorológicos".

A juicio del presidente, las políticas de todas las administraciones públicas deben considerar los efectos del cambio climático y "la ciudadanía, de la mano de las administraciones públicas" tiene que "empezar a desarrollar una cultura de prevención y de seguridad" que preserve vidas y bienes materiales ante los fenómenos meteorológicos extremos.

Sánchez se ha referido además a la búsqueda del buque pesquero con base en Algeciras desaparecido cuando faenaba, de la que ha destacado que se lleva acabo en colaboración con el Gobierno de Marruecos.