El eurodiputado García Margallo se queda dormido y cita a Unamuno para excusarse

El exministro de Asuntos Exteriores y eurodiputado del PP José Manuel García Margallo es protagonista este miércoles de las redes sociales debido a la imagen en la que aparece dando una cabezadita (al menos aparentemente, aunque él dice no ser consciente de ello, pero la imagen lo dice todo) en su escaño del Parlamento Europeo en plena sesión de debate.

Haciendo alarde de ironía, el eurodiputado popular ha salido al paso mencionando una conocida frase de Miguel de Unamuno, hecho que también ha situado al pensador vasco entre lo más alto de menciones en Twitter: "No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted".

El tuit de García Margallo ha dado pie a respuestas de todo tipo por parte de usuarios de la red. Los hay que aseguran que también citarán a Unamuno si les pillan en el curro durmiendo, a ver si cuela:

Tampoco ha pasado inadvertida su declaración de que "no era consciente" de estar dormido:

Hay quien interpreta la anécdota como la forma que tiene García Margallo de reivindicar costumbres tan españolas como la siesta:

"No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo"

El periodista chileno Jhon Müller ha preferido responder a García Margallo con un artículo del exdirector de HERALDO y catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza Guillermo Fatás publicado en '20 Minutos' con el título: "'No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo' nunca lo dijo Camilo José Cela".

Cuenta Fatás la anécdota ocurrida (o no, no consta en el diario de sesiones) en 1977 en el Senado, durante el debate del proyecto de Constitución remitido por el Congreso. El entonces senador, años después Nobel de Literatura, Camilo José Cela se durmió. El presidente de la Cámara Alta Antonio Fontán consiguió despertarle para advertirle que se había dormido. Entonces Cela le respondió que estaba durmiendo, pero no dormido. Fontán –catedrático de Latín- le replica: "¿Y no es lo mismo?". Y el gallego zanja: "Pues, no. Como no es igual estar jodido que estar jodiendo". La ocurrencia se recibió con grandes risas y se narró cien mil veces, aunque Fatás mantiene la hipótesis, dado que no apareció en el diario de sesiones, de que fue el propio Cela quien inventó y propagó que había dado la ingeniosa respuesta a Fontán.