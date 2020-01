La hilarante llamada de un borracho que pasó una noche en el baño de un bar

Hay llamadas telefónicas que son dignas de guardar para la posteridad y sacarlas de vez en cuando del baúl de los recuerdos para echar unas risas. Es lo que ocurre con la hilarante conversación que mantuvo un hombre de León con un agente de la Guardia Civil el pasado domingo por la mañana. El individuo, David R. T., de unos 30 años de edad, había salido por la noche a tomar unas copas por la localidad leonesa de Virgen del Camino y, por obra y gracia de la borrachera que cogió, acabó dormido dentro del baño de un bar. El dueño del establecimiento cerró el garito y se fue a descansar, sin advertir que dejaba un "bello durmiente" en la taza del water. Cuando el beodo se despertó era ya de día y domingo. Entonces se dio cuenta de que estaba atrapado en el bar y no podía salir. Así que decidió llamar a la Guardia Civil de León. Y además grabó la llamada y la colgó en internet. Ahí se escucha cómo explica a un agente: "Me he quedado dormido de la borrachera", y que no podía salir. Al principio, el agente intenta averiguar en qué bar está atrapado y lo descubre con las explicaciones que le da. Luego le pregunta si ha logrado salir del baño, y la respuesta que recibe le arranca la risa: "Sí, claro, ahora me estoy tomando una caña dentro de la barra”.

Finalmente, la Policía Municipal se acercó hasta el bar y pudo sacar al joven, quien les explicó que unos amigos le habían llevado hasta allí en coche. Cuando los agentes lograron entrar para ayudarle, este les pidió que le llevasen a casa porque no tenía donde ir.

Puede escuchar aquí la conversación entre el encerrado en el bar y la Guardia Civil.