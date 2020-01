Pablo Iglesias: "Soy muy sentimental y llorón, me emociono fácilmente"

"Va a durar durar cuatro años. Tiene que ser la legislatura del constitucionalismo democrático. De convertir los derechos sociales que protege la Constitución en realidades que la gente note. Es una tarea larga, de por lo menos cuatro años, o quizá más", afirmó Pablo Iglesias en su primera entrevista como futuro vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que concedió a 'El Intermedio'.

Wyoming, que realizó junto con Sandra Sabatés la entrevista, no dudó en preguntarle por qué se había emocionado durante la investidura de Pedro Sánchez. "Soy muy llorón y me emociono fácil, no hay que ocultar las lágrimas. Soy muy sentimental y había muchos elementos presentes que me han emocionado como la presencia de Aima Vidal, con cáncer, que ha hecho un esfuerzo por venir a votar. Y también por Pablo Echenique", contó el líder de Podemos.

Asuntos políticos

Y como no podía ser de otra manera, Cataluña salió a la palestra para conocer de nuevo la opinión de Iglesias. "Lo que ocurre allí no lo van a resolver los jueces, lo tenemos que resolver los políticos. Yo no quiero que se independice. Todos tenemos que ceder, en algunas ya lo hemos hecho, y creo que Esquerra Republicana también. Empecemos a trabajar, empecemos a dialogar".

"Nos toca ganarnos el sueldo, trabajar y dialogar. Demostrar que los problemas políticos se pueden afrontar con diálogo. Vamos a hacer los recortes por arriba y que, por el contrario, la gente humilde pueda ver que hay un Gobierno que se ocupa de protegerla de las inclemencias de la globalización", añadió el futuro vicepresidente.

Y sobre los asuntos más temidos..."Mi mayor miedo es decepcionar, pero creo que toca arriesgarse y vale la pena".

"Soy republicano y creo que los valores republicanos aportan más cohesión social que los monárquicos. Cada vez que los de Vox y los del PP dicen 'viva el rey' están poniéndoselo más difícil a la monarquía", concluyó Pablo Iglesias.