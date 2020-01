Los grupos mantienen su voto entre menciones a Azaña y vivas al Rey en la sesión de investidura decisiva

Todos los grupos parlamentarios mantienen el voto anunciado, según han expuesto sus portavoces en la tribuna del Congreso de los Diputados. El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha citado a Manuel Azaña en su intervención en el Congreso de los Diputados, donde se somete a la segunda y definitiva votación de investidura en la que, salvo sorpresa de última hora, logrará la mayoría simple necesaria para ser elegido presidente del Gobierno. Otros oradores también han hecho referencia a Azaña en sus intervenciones, como Pablo Casado o Inés Arrimadas. El líder del PP, ha subido a la tribuna de oradores tras 17 minutos de intervención de Pedro Sánchez y ha resaltado la figura del rey Felipe VI entre los aplausos y gritos de "Viva el Rey" de los diputados del PP.

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha señalado: "Tengo la esperanza de que sea posible despejar este clima tóxico, vamos a crear un clima constructivo y superado el trámite parlamentario sea posible superar la atmósfera de crispación y recuperar un espacio para el consenso". Y ha terminado citando entre aplausos prolongados al presidente de la República Manuel Azaña, "Se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río". Se trata de la misma cita que utilizó en 2017 Mariano Rajoy en su primera intervención en el Congreso durante el debate sobre la crisis catalana.

El líder socialista español ha pedido el voto al Congreso para ser nombrado presidente del Gobierno para romper el bloqueo político que vive el país y poder construir su coalición izquierdista. Sánchez ha recalcado en su intervención que no hay alternativa matemática en la cámara a su proyecto de gobierno: "O coalición progresista o más bloqueo para España", afirmó.

Casado acusa a Sánchez "cambiar el régimen" del 78 por el poder

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al candidato socialista Pedro Sánchez de "cambiar el régimen" de la Constitución de 1978 con tal de mantenerse en el poder y de haberse convertido en el "hombre de paja" del independentismo y su "caballo de Troya" para entrar en el Gobierno.

"Señor Sánchez: Su única patria es usted", ha añadido en una intervención que ha iniciado resaltando la figura del rey Felipe VI entre los aplausos y gritos de "Viva el Rey" de los diputados del PP.

En su intervención en el debate de investidura, ha considerado que Sánchez "ha puesto el futuro de España" en manos de los "dos grandes enemigos de España: los golpistas y los independentistas" para conseguir este martes su investidura.

Vox ve a Sánchez en un Gobierno "ilegítimo" basado en la mentira

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al candidato socialista, Pedro Sánchez, de "copresidir" junto a los "comunistas" de Unidas Podemos, un Gobierno "ilegítimo" basado en el "fraude" y la "mentira" a los españoles y que cuenta además con el "beneplácito" de ETA.

En su intervención en el debate de investidura y antes de la segunda y definitiva votación, Abascal ha acusado a Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición con el PSOE, de tener vínculos con dictadores y "teocracias" como Irán.

Más información Vox acusa a Sánchez de presidir un Gobierno "ilegítimo" basado en la mentira

Tomás Guitarte mantiene su voto a favor de que Sánchez sea investido

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha defendido de nuevo desde el estrado del Cogreso su apoyo a la investidura de Sánchez: "Queremos un Gobierno que tome medidas ya como el convenio para una transición justa de la Térmica de Andorra y buscar soluciones para la provincia de Teruel y la España vaciada". Además, ha defendido "una gestión dentro del marco constitucional español". "Es hora de responder de verdad a las demandas de Teruel y de la España vaciada", ha dicho el representante de Teruel Existe.

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha aprovechado su intervención en la tribuna del hemiciclo para hacer una llamada a la "tolerancia" y exigir "respeto" para todos los diputados que, según ha recordado, son personas elegidas por los ciudadanos que "votan en conciencia" y que, por ello, no pueden ser tachados de "vendepatrias", "traidores" o "tránsfugas".

Así lo ha subrayado Oramas durante el debate que ha precedido a la segunda votación para la investidura del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, en la que ha afirmado que volverá a votar que no, en contra de la consigna de su partido que había decidido abstenerse. Oramas ha aprovechado también para pedir disculpas por no haber avisado a los órganos de dirección de Coalición Canaria del sentido de su voto antes de anunciarlo el pasado sábado desde la propia tribuna de oradores. "No guardé las formas", se ha lamentado.

Más información Oramas pide perdón a Coalición Canaria por cómo conoció su "no" a Sánchez

Por su parte, el líder de Más País, Iñigo Errejón, ha dado la enhorabuena y ha agradecido a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que hayan hecho posible un gobierno de coalición que supone una "oportunidad histórica" y que contará con "el apoyo imprescindible" de Más País.

Sánchez necesita esta vez una mayoría simple, con más votos afirmativos que negativos, y en principio el actual jefe del Gobierno en funciones tendría una estrecha ventaja de solo dos votos.

En la primera votación, el pasado domingo, se requería una mayoría absoluta de 176 diputados sobre los 350 que componen la cámara, y el líder del Partido Socialista (PSOE) obtuvo 166 votos a favor frente 165 en contra y 18 abstenciones.

Esta segunda votación tiene lugar tras varias denuncias de diputados socialistas contra la campaña de presiones, amenazas e insultos que están sufriendo los diputados socialistas para que no voten a favor de Sánchez, algunas de las cuales ya han sido denunciadas a la Policía.

La intimidación que están sufriendo los diputados socialistas es "brutal", denunció este martes el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien recordó que esa práctica es "delito y está recogida en el Código Penal".

Salvo sorpresas de última hora, hoy se pondrá fin, aunque de forma precaria, al período de inestabilidad política que comenzó con las elecciones del pasado 28 de abril, cuando no logró una mayoría de gobierno y hubo que repetir los comicios el pasado 10 de noviembre.

Y Sánchez podría anunciar la composición de su Gobierno hoy mismo o el miércoles, de forma que sus miembros tendrían tiempo de tomar posesión del cargo antes de que el viernes tenga lugar el primer Consejo de Ministros de la legislatura.