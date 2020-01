48 horas de espera para ser elegido presidente

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado el martes a las doce del mediodía a los 350 diputados para la tercera y definitiva sesión de la investidura de Pedro Sánchez. Tras no conseguir ayer la mayoría absoluta, el candidato socialista será elegido presidente del Gobierno en segunda votación, donde sólo necesita mayoría simple.

La aritmética será muy ajustada -167 'síes' frente a 165 'noes'- después de que la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, decidiese en pleno debate ignorar la decisión de su partido de abstenerse y recuperó por su cuenta y riesgo la promesa que hizo de que bajo ningún concepto apoyaría por acción u omisión un Gobierno de coalición en el que estuviera Unidas Podemos. La dirección de los regionalistas insulares estudia su expulsión.

Para evitar sorpresas la dirección socialista ha pedido a sus diputados que estén en Madrid con antelación. El objetivo es que ninguno de llegue tarde a la votación por el tráfico que existe en la capital en un día laborable. Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos votos son imprescindibles, también han instruido a sus diputados en términos similares.

En las filas socialistas no hay dudas de que las llamadas de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que "algún valiente" de la bancada del PSOE no vote esta investidura, reiterada hoy por el presidente de Vox, Santiago Abascal, no tendrá acogida. "Todos vamos a votar a favor, no aceptamos presiones", aseveró la ministra Margarita Robles.

La segunda votación arrancará a partir de las 12:45 horas aunque Batet, ha fijado la apertura de la sesión a las 12 para la intervención previa del candidato y la fijación de posición de los portavoces parlamentarios. Una vez que la Cámara otorgue la confianza a Sánchez, Batet acudirá al Palacio de la Zarzuela para comunicar al Rey su nombramiento.