Ábalos: "Una consulta no es un referéndum de autodeterminación"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes que la consulta acordada entre socialistas y republicanos en Cataluña sobre los acuerdos que alcancen en la mesa bilateral de gobiernos "no es un referéndum de autodeterminación", ni cabe nada relacionado con la independencia.

En rueda de prensa al término de la Ejecutiva Federal que ha ratificado el acuerdo con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, Ábalos ha descartado implicar en esa consulta a todo el territorio español porque son "temas de interés que afectan al ámbito de la comunidad y no tienen que ser votados por los demás". El responsable socialista ha admitido que ese supuesto se pueda debatir en la mesa entre gobiernos, pero ha dejado claro que eso "no significa aceptarlo. Nuestra posición es hartamente conocida, no cabe nada fuera de la Constitución".

"La política es algo dinámico"

Ábalos, que ha mostrado su confianza en que la mesa bilateral entre gobiernos finalmente "tenga éxito" pese a que no se han zanjado los temas a abordar, también ha remarcado que "la política no puede ser un corsé".

"Las realidades políticas se van construyendo, para sacar cualquier medida se necesitan sacar mayorías y el parlamentarismo va a estar presente en todo momento", ha precisado.

Ábalos ha insistido en que la bilateralidad forma parte del ordenamiento jurídico y todas las comunidades autónomas desarrollan este término. "Otra cosa es que no se haya practicado", ha añadido.

El también ministro en funciones ha recordado que tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat conforman parte del Estado "y no es ninguna anormalidad" que estas relaciones se den.

En la misma línea, el responsable socialista ha insistido en que aún no se han planteado los temas que se abordarán en la mesa de gobiernos y ha criticado a quienes han lanzado "la propaganda" de decir que se hablará de un referéndum de autodeterminación.

Ábalos ha subrayado que el objetivo del Gobierno es dar "cauce" a la situación de "enquistamiento" del conflicto catalán, a la ausencia de iniciativas políticas y al hecho de haber "trasladado el conflicto al poder judicial".

También ha querido dejar claro que no es un pacto de gobierno y que, en definitiva, se trata de desbloquear la situación actual para que la legislatura empiece a caminar "y se supere el bloqueo intencionado de otras fuerzas políticas".