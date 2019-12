JxCat advierte que "no se siente vinculado" al acuerdo ERC-PSOE

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido que su partido "no se siente vinculado" al acuerdo entre ERC y PSOE para abrir una mesa de negociación entre gobiernos que encauce el conflicto catalán y ha sugerido que es desleal que los republicanos impliquen al Govern sin consultar a sus socios.

"Hemos conocido este acuerdo que se nos anuncia cuando ya está cerrado; quizás lo hemos conocido incluso más tarde que los dos grupos que están en la oposición del Gobierno de Cataluña. No me parece ni una muestra de lealtad ni de respeto, ni hacia el Govern ni hacia el presidente de la Generalitat", ha dicho Borràs en rueda de prensa.

Y ha agregado: "Hemos estado pidiendo siempre que haya un respeto institucional. ¿Se imaginan si esto hubiera sido a la inversa: si JxCat hubiera pactado un acuerdo entre gobiernos sin tener en cuenta a un socio? No lo imaginamos".

Borràs no ha descartado que una eventual abstención de los republicanos para facilitar la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez pueda tener consecuencias en la coalición que gobierna la Generalitat, formada por ERC y JxCat, pero ha pedido esperar a conocer el "alcance" de lo acordado.

"Estamos a la expectativa", ha subrayado la diputada, que considera que la falta de unidad exhibida en el Congreso de los Diputados "debilita" al movimiento independentista.

Para la portavoz de JxCat, la mesa de negociación que han negociado republicanos y socialistas no puede ser aceptada de primeras como un mecanismo válido para resolver el conflicto catalán, ya que no se ha implicado a "todos los actores" del independentismo en su diseño.

"Es ir a una cita a ciegas (...) No sabemos si en esta mesa de negociación hay censura previa, si hay temas que han sido vetados. No sabemos si es un tema de negociación o de salvación para poder hacer esta investidura (...) No confiamos en las promesas vacías ni en los brindis al sol", ha advertido.

Aunque ha negado que sus declaraciones constituyan un reproche a ERC -"solo expresamos nuestra perplejidad", ha afirmado-, sí que ha criticado que se les pida su "adhesión" a un acuerdo del que no han sido parte activa. "Este supuesto acuerdo que no conocemos no compromete a la mitad del Govern", ha reiterado.

En su intervención, Borràs también se ha referido al acuerdo programático que presentaron el lunes PSOE y Unidas Podemos, del que ha deplorado su "extrema pobreza" de concreción en relación con Cataluña, así como la referencia que hace a "una España fuerte y cohesionada".

Según la diputada del espacio posconvergente, quien avale la investidura de Sánchez estará apoyando, por extensión, un programa de Gobierno que "se centra en esta España fuerte y cohesionada" que no se corresponde con el camino que emprendió el independentismo catalán en 2014.

En este sentido, ha reivindicado que JxCat "se mantiene en la línea del compromiso y la coherencia", defendiendo que la solución al conflicto catalán pasa por el "ejercicio de la autodeterminación", y ha resuelto que será quien se haya apartado de esta senda quien tendrá que "dar explicaciones" ante la ciudadanía.