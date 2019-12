Torra niega que la Junta Electoral Provincial pueda decidir su incompatibilidad

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este viernes un escrito ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona en la que la avisa de que no tiene capacidad para decidir sobre la posible "incompatibilidad" de los diputados en Cataluña, porque esa es una "competencia del Parlament".

El escrito, al que ha tenido acceso Efe, pide revocar la resolución que emitió esta semana la Junta Electoral Provincial y que fue favorable al president, ya que desestimó las peticiones de PP, Ciudadanos y Vox para retirar ya la credencial de Torra como diputado del Parlament tras haber sido condenado a año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En una resolución, la Junta Electoral Provincial recordaba que la sentencia que condena a Torra aún no es firme y no se dan los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado -lo que forzaría su cese como president- hasta que la causa judicial no haya concluido.

Pese a serle favorable, Torra ha recurrido esta resolución al considerar que en ella hay una atribución incorrecta de las competencias para decidir sobre la incompatibilidad de los diputados.

De entrada, en las alegaciones presentadas por Torra se "impugna la decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de no dar trámite de audiencia al Parlament" y no darle así la oportunidad de presentar alegaciones ante la petición de PP, Cs y Vox.

Se rebate, asimismo, la decisión de la Junta Electoral Provincial de "declararse competente" para abordar la cuestión de la supuesta incompatibilidad de Torra para seguir como diputado del Parlament y poder continuar ejerciendo el cargo de presidente de la Generalitat hasta que la sentencia no sea firme.

Según el escrito, la Junta Electoral Provincial es un "órgano manifiestamente incompetente para resolver" estas peticiones, que en opinión de Torra tendrían que haber sido "inadmitidas".

El recurso presentado por Torra cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la propia Junta Electoral Central para sostener sus argumentos.

La inhabilitación inminente de Quim Torra, y por tanto su fin como presidente de la Generalitat, es una posibilidad que podría convertirse en realidad a partir del próximo 3 de enero si para entonces, en la reunión prevista de la Junta Electoral Central, se analiza el expediente completo de la Junta de Barcelona.