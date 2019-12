Torra y Torrent replican al Rey que el problema no es Cataluña, "sino el Estado"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, han replicado este miércoles al rey Felipe VI que el "problema" no es Cataluña, sino un Estado español al que han acusado de "vulnerar los derechos humanos" e "incumplir" sentencias europeas.

Las dos principales autoridades institucionales de Cataluña han participado esta mañana en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 86 aniversario de su muerte, en el cementerio de Montjuïc, donde el mensaje de Navidad del Rey ha sido objeto de crítica por parte de diferentes portavoces de las fuerzas independentistas.

En su mensaje, Felipe VI se refirió a inquietudes que persisten en España, como la desconfianza de muchos ciudadanos hacia sus instituciones y, "desde luego" la "seria" preocupación ante la situación en Cataluña.

"Ayer oíamos que Cataluña era una seria preocupación. No, lo que es una seria preocupación es el Estado español hoy en Europa. Un Estado que vulnera los derechos humanos, que incumple las resoluciones de los tribunales de justicia europeos y que niega a los catalanes su derecho inalienable a ejercer la autodeterminación", ha afirmado Torra.

Acompañado por los 'consellers' Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Alfred Bosch, Chakir El Homrani, Àngels Chacon y Teresa Jordà, Torra ha asegurado que, "con el mismo espíritu que Macià, Cataluña cumplirá sus deberes".

"Tenemos un mandato que cumplir, que es el mandato de seguir avanzando para culminar el proceso de independencia, tal y como Macià nos enseñó, con su dignidad", ha subrayado el 'president'.

A su vez, Torrent ha criticado que el Rey vea a Cataluña como "una preocupación", algo que en su opinión demuestra que es "incapaz de dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias".

"Cataluña no es una preocupación ni un problema. Lo que es un problema es un Estado incapaz de responder políticamente (...) y una monarquía incapaz de dar respuesta en este momento histórico", ha opinado Torrent.

Asimismo, el presidente del PDECat, David Bonvehí, ha acusado al Rey de haber "menospreciado" a los catalanes en los últimos años, porque a su juicio "no le importa lo que está pasando en Cataluña".

Por su parte, el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado que el discurso del Rey "bordeó la irrelevancia", ya que representó "una mezcla de buenas palabras y pomposidad vacía, sin ningún contenido real".

Sobre las negociaciones entre ERC y el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Maragall ha dicho que su partido está trabajando "con la debida seriedad y discreción" para alcanzar un acuerdo que, según ha advertido, aún no está "cerrado".

Ha afirmado que no tiene "ningún elemento para avanzar nada" con relación a la fecha de la investidura, una cuestión que para ERC es secundaria: "Lo importante no es si es el 30, el 2 o el 4, sino el contenido del acuerdo posible, que todavía no está ni mucho menos cerrado", ha apuntado.

También sobre las negociaciones entre ERC y el PSOE ha hablado, tras participar en la ofrenda a la tumba de Macià, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, que ha urgido al Estado a "acatar" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y a "poner en libertad" a los presos independentistas, sin condicionarlo a las negociaciones para la investidura de Sánchez.

El portavoz de Demòcrates y diputado en el Parlament, Antoni Castellà, ha ido más allá y ha advertido a ERC de que sería "un grave error" facilitar la investidura de Sánchez sin que antes los presos independentistas hayan sido puestos en libertad.