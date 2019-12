Cinco años de discursos del rey Felipe VI

En su despacho tras el bloqueo político

2016

En 2016, Felipe VI se dirigió a los ciudadanos desde su despacho en el Palacio de la Zarzuela

​donde ese año celebró hasta cinco rondas de consultas con los partidos políticos por los diez meses de bloqueo hasta que se consiguieron apoyos suficientes para formar gobierno. Apareció delante de su escritorio, con los objetos y documentos que le rodean a diario y con fotografías oficiales y personales. En el mensaje pidió una España de "brazos abiertos y manos tendidas" en la que la convivencia democrática esté basada "en el respeto a la ley", en la unión y en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir", al sostener que no era tiempo para "fracturas, ni divisiones internas". No habló ni de corrupción ni tampoco aludió a la reforma de la Constitución de la que hablaban los partidos políticos en las semanas anteriores.