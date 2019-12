La Junta Electoral de Barcelona desestima la petición de retirar a Torra la credencial de diputado del Parlament

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimado las peticiones del PP, Ciudadanos y Vox para que le fuera retirada la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha sido recientemente inhabilitado pero la sentencia no es firme.

En una resolución, la Junta Electoral Provincial recuerda que la sentencia que condena al presidente Torra a un año y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público no es firme, y que no se dan los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado hasta que la causa judicial no haya concluido.