Una reportera de TVE celebra en directo que le toca el Gordo y luego admite que solo era "un pellizco"

Una reportera de 'La mañana' de TVE, Natalia Escudero, protagonizó este domingo uno de los vídeos virales de la Lotería de Navidad cuando anunció que le había tocado el Gordo una retransmisión en directo sobre los afortunados que en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig llevaban décimos del 26.590. Su efusividad se sumó a la de los agraciados, aunque horas después su historia dio un giro de 360 grados al admitir que la fortuna no le había sonreído tanto y solo llevaba un "pellizco" de otro número.

La reportera se encontraba cubriendo la información sobre los ganadores de 'El Gordo' San Vicente del Raspeig (Alicante) cuando en medio de un directo le preguntaban qué iban a hacer los agraciados con el dinero.

"¿Qué van a hacer con el dinero?", repreguntaba ella, para después añadir: "Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, que yo hago muchos sucesos. Cuando vine aquí compré uno, pero no se lo digas a nadie, ¡eh!". "Mañana no voy. Natalia, no trabajo mañana", llegó a comentar la reportera. En cuestión de minutos, el vídeo de su estallido de alegría se convirtió en las redes en uno de los más comentados de la mañana del 22 de diciembre.

Ha sido una de las protagonistas de este día de #LoteríaRTVE, y tenemos la recopilación de sus mejores momentos. Sí, hablamos de nuestra reportera Natalia Escudero @LaMananaTVE https://t.co/Bs36Aqx5PQ — RTVE (@rtve) December 22, 2019

En una conexión posterior, Natalia Escudero aclaraba a la presentadora del programa María Casado que lo que le ha tocado es "un pellizco" pero no el premio 'Gordo', que está dotado con 400.000 euros al décimo.

Fuentes de RTVE han explicado que la reportera tiene un décimo agraciado con 5.000 euros, pero no ha tenido la fortuna de que le toque el premio Gordo del sorteo de Navidad.