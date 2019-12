ERC ganaría las elecciones catalanas y el independentismo superaría el 50% de votos, según el CEO

ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebrasen ahora con entre 38 y 39 escaños, seguido por JxCat con entre 29 y 31 diputados, y el PSC (24-25), y los partidos independentistas superarían por primera vez el 50% de los votos y alcanzarían el 51,7%.

Así lo refleja una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat presentada este viernes en rueda de prensa por el director del CEO, Jordi Argelaguet, realizada entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre -justo después de las elecciones generales del 10N- con una muestra de 1.500 personas y un margen de error de 2,53, que es el la primera encuesta que muestra el impacto de la sentencia del 1-O.

Cs caería a la cuarta posición con entre 14 y 16 diputados, los comuns mejorarían su resultado de 2017 llegando a los 11-13 escaños, la CUP también mejoraría situándose con entre 9-10, el PP 4-5, y Vox podría entrar en la Cámara catalana con entre 0 y 2 diputados.

Con estos resultados, los partidos independentistas -ERC, JxCat y la CUP- ensancharían su mayoría absoluta en el Parlament -fijada en 68 diputados- alcanzando los 76 escaños en su horquilla más baja y 80 en la más alta.

Este aumento del independentismo en unas elecciones catalanas contrasta con el rechazo mayoritario a la independencia que refleja la misma encuesta, y al ser preguntado por esto, Argelaguet ha sostenido que los electores independentistas están más movilizados cuando hay comicios porque "no les queda otra" para lograr su aspiración, mientras que considera que los no independentistas probablemente no ven tan necesario ir a votar para conseguir sus objetivos.

Respecto al último barómetro del CEO, destaca que JxCat ha recortado distancias respecto a ERC, ya que en la encuesta de julio la estimación de los republicanos era de 38-40 diputados y la de JxCat de 25 y 27.

En este sentido, Argelaguet ha advertido de que, habitualmente, las encuestas dan más intención de voto a ERC que el que obtiene después en los comicios, mientras que en el caso de JxCat ocurre lo contrario y acostumbra a tener mejores resultados que las que reflejan las encuestas.

Caída de CS y entrada de Vox

Respecto a las últimas elecciones catalanas de 2017, ERC mejoraría de los 32 escaños a los 38-39; también subiría el PSC de 17 a 24-25; los comuns de 8 a 11-13; y la CUP aumentaría más del doble sus 4 escaños actuales hasta los 9-10.

La principal caída la sufriría Cs, que pasaría de ganar las elecciones en 2017 con 36 escaños a quedar cuarto con 14-16, y es relevante que en la estimación directa de voto solo el 34% de los encuestados que aseguran haber votado al partido naranja en los últimos comicios catalanes, volverían a votarlo.

Según el barómetro, JxCat sufriría un pequeño descenso de los 34 escaños actuales a los 29-31; el PP haría unos resultados parecidos quedándose en los 4 diputados que tiene actualmente o subiendo uno, y Vox podría entrar por primera vez en el Parlament.

En la estimación directa de voto por porcentajes, ERC recibiría un 25,4% de los votos; JxCat el 19%; el PSC el 18%; Cs el 12, los comuns el 10,2; la CUP el 7,3; el PP el 4,3, Vox el 2, un 1,5% de los votos irían a otros partidos, habría un 0,3% de votos en blanco y la participación sería del 70%, inferior al 79,09% de 2017.