Un cargo de Vox desacredita a las madres solteras y dice que pueden tener "conejos"

Los socialistas pedirán en la Asamblea Regional de Murcia la reprobación de un diputado autonómico de Vox por desacreditar a las madres solteras durante una tertulia televisiva. Francisco Carrera negó que las familias monoparentales sea la "solución normal" para aumentar el número de nacimientos y, mientras la representante del PP defendía que "perfectamente" pueden tener hijos en solitario, le espetó: "Conejos".

"Lo que te aumenta la natalidad y hace que tengamos un millón de niños no son las familias monoparentales", acababa de defender Carrera cuando la parlamentaria popular Miriam Guardiola interrumpió. "¿Cómo que no? Una mujer puede tener perfectamente en solitario...", comenzó su réplica. El diputado de Vox, sin embargo, comentó en segundo plano: "¿Cuándo? Conejos. ¡No digas bobadas!".

En el programa de 7 TV Región de Murcia le dieron la oportunidad de rectificar. Carrera, en todo caso, aseguró no haber dicho que los hijos de las madres solteras fueran "conejos". Pero tampoco retiró su comentario: "Lo que digo es lo que pienso y, como es lo que pienso, no lo voy a retirar. Solamente en el confesionario, a lo mejor lo hago, pero en una mesa de estas, no".

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, censuró las declaraciones e insistió en su propuesta de reprobación. "El PSOE -trasladó- seguirá estando siempre en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, y no permitiremos que en la Asamblea, ni en ningún sitio, se desprecie a las mujeres".

Intervención completa en el programa de 7 TV: