Puigdemont sostiene que "no tenía sentido" no declarar la independencia

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sostenido este martes que, dado que "no había ninguna garantía" de que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy no fuera a aplicar el artículo 155 aunque se anticiparan las elecciones catalanas, "no tenía sentido" no declarar la independencia.

Rajoy asegura en su libro de memorias, publicado recientemente, que tenía pensado mantener el 155 aunque Puigdemont hubiese adelantado las elecciones autonómicas en 2017: "Antes de llegar a aplicar aquel precepto constitucional nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que Puigdemont convocara elecciones", señala.

Puigdemont ha participado por videoconferencia en la presentación del libro 'Persistim' (Persistimos), de la editorial Columna, escrito por la periodista Gemma Aguilera recogiendo la visión y las impresiones del exconseller Jordi Turull, condenado a doce años de prisión y que aparece como coautor de la obra.

"No tenía sentido dejar de hacer lo que teníamos que hacer", ha asegurado el expresident, que ha indicado que le "sabe mal" que haya tenido que ser el propio Rajoy quien diera "credibilidad" a algo que él ya había afirmado en repetidas ocasiones.

Puigdemont, huido a Bélgica para esquivar la acción de la Justicia, ha señalado que ante la "vergüenza democrática", "el golpe de Estado" y la "inconstitucionalidad" del 155, que se habría aplicado a pesar de una hipotética convocatoria anticipada de comicios, no quedaba opción mejor que declarar la independencia desde sede parlamentaria.

"Lo dije el día 26 (de octubre de 2017), lo repetí luego y en todas las entrevistas que me han preguntado por ello después siempre he dicho lo mismo", ha apuntado.

En la misma línea se ha pronunciado Turull, en unas palabras leídas ante los asistentes en la presentación del libro por su hija Marta Turull. A su juicio, no declarar la independencia "habría significado enterrar el 1 de octubre, que es el gran inicio y salto hacia adelante", ha afirmado.

Aunque ha admitido que "no salió como deseábamos", sí ha sostenido que significó "el inicio de un camino sin retorno" que se alcanzará si sigue habiendo "mucha gente muy movilizada" en favor de la secesión.

En este sentido, ha indicado que cuando el independentismo rema "unido" y también con "lealtad y confianza" mutua se puede lograr que sea "posible aquello que muchos creen imposible".

En otro orden de cosas, Puigdemont ha dicho que durante las horas decisivas del octubre de 2017 se sintió "el pararrayos de Cataluña", aunque ha dicho que "tampoco hay que mitificar la soledad del president", algo que "existe pero va con el cargo.

A la presentación del libro han acudido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet, Chakir El Homrani, Josep Bargalló, Àngels Chacón y Jordi Puigneró.

También se hallaban entre el público los expresidentes catalanes Artur Mas y Jordi Pujol, así como a los exconseller Carles Mundó, Meritxell Borràs, Neus Munté, Elsa Artadi y Francesc Homs, o los líderes de JxCat en el Parlament Albert Batet y Eduard Pujol.

La presentación del libro ha corrido a cargo de la propia autora, Gemma Aguilera, que estaba acompañada por la esposa de Turull, Blanca Bregolat, en un acto conducido por el periodista Jordi Basté.