Girauta zanja las especulaciones sobre su posible marcha al PP: "No me voy de Ciudadanos"

El exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta ha zanjado este martes las especulaciones sobre su posible marcha al PP tras haberse quedado sin escaño y haber abandonado su cargo en la Ejecutiva de la formación naranja. "No me voy de Ciudadanos. Punto", ha asegurado.

A través de un mensaje en Twitter, Girauta ha rechazado esa posibilidad y ha afirmado que no cambia su labor como columnista en el diario 'ABC' "por un escaño". "Ni loco", ha añadido.

En el programa de Cuatro 'Todo es mentira', en el que participa como colaborador, el exdiputado dijo este lunes que desde el PP sí se dirigieron a él "en un primer momento". En las elecciones generales de noviembre, Girauta no logró revalidar su escaño por Toledo y, tras la dimisión de Albert Rivera como presidente, anunció que él tampoco seguiría en la dirección del partido.

"Sí me preguntaron en un primer momento qué pensaba hacer, cuáles eran mis proyectos. Pero eso no significa que me hayan sondeado, puede ser simplemente un interés amistoso por una persona", manifestó.