Celaá, sobre la granada en un centro de menores: "Las palabras intoxican conciencias ajenas"

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado que el Ejecutivo "desconoce" quién lanzó una granada con una pequeña carga de metralla al centro de acogida de menores ubicado en el barrio madrileño de Hortaleza. Si bien, lo ha vinculado a "manifestaciones" realizadas por representantes de Vox sobre menores extranjeros no acompañados (MENA) que están acogidos en estas instalaciones.

"No me consta si ha habido una vinculación exacta, rigurosa, en relación al lanzamiento de la granada. El Gobierno no sabe quién lanzó la granada, lo que sí sabemos y pudimos oír fueron las manifestaciones realizadas por representantes del partido político Vox en relación a los 'menas' y las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas", ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Al igual que hizo este miércoles el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, Celaá ha relacionado el ataque al centro de menores a los discursos de odio y xenófobos de Vox. "No nos gustan estas palabras, consideramos que incitan a determinadas conductas de los ciudadanos que no son deseables en un país que busca la cohesión social, el bienestar y la paz de todos", ha aseverado.

Durante la campaña electoral para las elecciones de 10 de noviembre, el líder de Vox, Santiago Abascal, relacionó a estos menores migrantes solos con la delincuencia al referirse al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, barrio en el que él reside. "Me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas", manifestó.

Además de aquella vez, el partido ha señalado a estos menores en diversas ocasiones, e incluso en las inmediaciones de esos centros, algo que ha provocado los reproches de varios partidos políticos y de ONG que lamentan la "criminalización" de estos niños y niñas y su "instrumentalización" política.