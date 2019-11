Cataluña y Flandes piden a la UE "mecanismos" para integrar a nuevos Estados

El Govern catalán y el ejecutivo de Flandes han suscrito este sábado una declaración conjunta que pide a la Unión Europea (UE) "establecer un mecanismo que pueda permitir la integración de nuevos estados independientes nacidos por vías democráticas dentro de la Unión". El presidente catalán, Quim Torra, se ha reunido esta mañana en el Palau de la Generalitat con el presidente de Flandes, Jan Jambon, en el marco de las relaciones que ambos ejecutivos mantienen desde 2008 a través del comité mixto Cataluña-Flandes.

El acuerdo suscrito también señala que "el referéndum de Escocia, la idea de autodeterminación pacífica, debería ser la base para una solución política en Cataluña". Torra ha agradecido en una rueda de prensa posterior "la solidaridad del pueblo flamenco" con relación a "la deriva represiva del Reino de España" y ha añadido que "si la UE quiere ser una referencia en democracia y libertad, es necesario un paso hacia adelante en el reconocimiento de soberanías no estatales".

El president ha contestado en la conferencia de prensa solo a preguntas relacionadas con el encuentro mantenido con su homólogo de Flandes, y ha sostenido que la resolución al conflicto catalán deberá llegar "siempre por la vía democrática, por delante de todo, y el respeto a la voluntad popular".

Torra ha añadido que el independentismo no abandonará la idea de la "no violencia" y ha recordado que nos situamos en pleno siglo XXI y que, por tanto, "es evidente que estamos ante un reto al que hay que dar respuesta". "En el siglo XXI no se puede ser miembro de un Estado por sumisión, sino por adhesión", ha defendido el presidente catalán, que se ha mostrado convencido de que "la democracia es el camino para acceder a la libertad" y ha dicho que "libertad y democracia son dos caras de la misma moneda". El jefe del ejecutivo catalán ha expresado asimismo su "enorme satisfacción por la manera como los exiliados han sido acogidos en Flandes". Y ha añadido: "No encontramos justicia en España y esperamos encontrarla en Europa y, más concretamente, en Bélgica".

Jambon, a su turno, ha alabado la "paciencia y perseverancia" que, a su juicio, muestra el pueblo catalán en su proyecto independentista y le ha animado a seguir con esta "determinación" para alcanzar su objetivo. Ha deseado que algún día se pueda ver "una Europa más transparente y democrática" y ha pedido a la Comisión Europea que "escuche y mire más hacia Cataluña".

El Parlamento de Flandes, región neerlandófona del norte de Bélgica gobernada por los nacionalistas de la N-VA, aprobó por unanimidad el pasado 16 de octubre una resolución de condena a la sentencia del Tribunal Supremo español contra los líderes del 'procés'. La declaración conjunta de los dos gobiernos, por otra parte, asevera que la solución a la cuestión catalana "se debe abordar a través de la negociación y las urnas, y no desde los tribunales", y ensalza la cooperación entre ambas naciones.