Una gran bandera de España envuelve el primer belén de Almeida como alcalde de Madrid

El belén del Ayuntamiento de Madrid ha sido inaugurado este viernes por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en CentroCentro, y se caracteriza porque el pedestal sobre el que se erige el mismo está pintado con la bandera de España. Este belén es uno de los diez que este año se podrán contemplar por toda la capital.

El Nacimiento se encuentra en el Patio de Operaciones de CentroCentro, y se podrá visitar hasta el 5 de enero. Lo componen más de 200 figuras únicas creadas por el Consistorio por el maestro belenista José Luis Mayo. En esta ocasión, la Asociación de Belenistas de Madrid ha creado una disposición que permite contemplar las escenas desde todas las perspectivas.

Junto al alcalde han estado presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy; el portavoz socialista en el Consistorio, Pepu Hernández, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. El grupo municipal de Más Madrid no ha contado con ningún representante. Tampoco acudieron al encendido del alumbrado navideño en protesta por la política del gobierno municipal para con los solicitantes de asilo y refugio.

Almeida y Villacís han sido recibidos por un coro formado por los niños y niñas que actúan en el musical Billy Elliot, que han cantado, ataviados con un gorro de Papá Noel, un villancico personalizado para el regidor con motivo de la Navidad.

El regidor ha asegurado que este emplazamiento en CentroCentro, con el Belén, supone "un punto de encuentro, de acogida, con ambiente festivo, tradicional, con un símbolo de larguísima tradición". Ha animado a visitar este Nacimiento, pues es "un Belén extraordinario por su diseño y por su complejidad técnica". Además, ha llamado a que todos los ciudadanos puedan encontrar "espacios de encuentro frente a los tiempos de turbación".

Sin embargo, ha sido la enseña nacional el elemento que más miradas ha captado. Almeida ha indicado que la bandera del Belén "no es una novedad". "Todos los que hemos tenido belenes en las casas sabemos que era también un elemento tradicional poner la enseña nacional y es lo que hemos decidido que era procedente", ha manifestado ante la prensa.

Así, ha explicado que "es también motivo de celebración no solo la Navidad, sino el orgullo de ser españoles". "Frente a un gobierno del PSOE que pretende pactar con aquellos herederos de quienes asesinaron, nunca está de más y menos en este tiempo, reivindicar la bandera nacional", ha apuntado a continuación.

Villacís ha calificado de "espectacular" el Belén, y ha destacado de él sus "esculturas hechas con detalle y dedicación". "Animo a todo el mundo a que vengan a su casa, que es el Ayuntamiento y que den un paseo". Sobre la bandera, ha indicado que esta "nunca está de más" y que "hay mucha gente que se siente identificada con ella".

Pepu Hernández ha asegurado que a él no le parece mal que esté la bandera de España, pero ha precisado que le faltaba el escudo constitucional, como sucede con la que hay en la fachada de Cibeles, y ha llamado a unificar criterios. "No reconozco esa bandera si no es oficial", ha apuntado.

Ortega Smith ha señalado que "la bandera queda muy bien" pues recuerda que es "el símbolo de la familia española", y lo ha relacionado con el portal de Belén, donde está "la familia de Jesús".

Además, ha celebrado que "se recupere la tradición de esa Navidad" que significa paz, fraternidad, algo que "ahora mismo se echan de menos en España". "Era una pena que en los años de gobierno de la izquierda sectaria se convirtiera la Navidad en un Carnaval. Cada uno podrá tener mayor o menor convicción religiosa, pero es innegable lo que significa como fiesta religiosa y lo vamos a reivindicar", ha concluido.