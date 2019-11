Arrimadas anuncia que no estará en la gestora de Ciudadanos porque ya se ha postulado para liderar el partido

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que no formará parte de la gestora del partido que se constituirá este sábado porque ya ha dado a conocer su intención de optar a la Presidencia de la formación naranja.

"Me he postulado para presentar mi candidatura en el próximo congreso y en el proceso de primarias, por lo que entenderán que me aparte de esa gestora", ha comentado a los periodistas en Congreso, recordando que una de las funciones de ese órgano será "organizar ese congreso" extraordinario.

La composición de la gestora será aprobada este sábado por el Consejo General de Cs a propuesta del presidente de este último órgano, Manuel García Bofill, que será también quien la encabece.

Se encargará de la gestión y dirección del partido tras la dimisión de Albert Rivera como presidente y hasta que se complete el proceso de transición con las primarias y la celebración de la V Asamblea General de Cs, prevista para marzo.

Arrimadas ha evitado dar pistas sobre a quiénes integrará en su candidatura como posibles miembros de la futura Ejecutiva de la formación naranja.

Fran Hervías

Cuando se le ha preguntado por Fran Hervías, que dimitió esta semana como integrante del Comité Permanente, ha recordado que él ha manifestado que "no va a seguir como secretario de Organización" pero "sí va a participar en estos meses hasta el congreso". "Más allá de eso, se lo deberían preguntar a mi compañero Fran cuáles son sus planes", ha añadido.

La diputada y exlíder de Ciudadanos en Cataluña tampoco ha dicho si, en su opinión, la nueva Ejecutiva debería tener una representación territorial más variada en los puestos más importantes.

"Tengo que hacer un proyecto y un equipo. Voy a contar con mucha gente, voy a hablar con mucha gente durante estos meses y voy a intentar hacer un proyecto que estoy convencida de que va a tener un amplísimo apoyo para relanzar este partido y para q Cs empiece realmente una nueva etapa con buen pie", ha manifestado.

Arrimadas ha señalado que ve a muchos de sus compañeros "muy ilusionados" ante el futuro y que su intención es "hacer un proyecto participativo". "Después de los malos resultados" de las últimas elecciones generales, "se pueden sacar cosas positivas, se pueden hacer cambios e iniciar una nueva etapa con más ilusión", ha asegurado.