Lastra defiende entenderse con el que no piensa igual

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha defendido este jueves poder entenderse con el que no piensa de la misma forma, "siempre en el marco de la seguridad jurídica y dentro de la Constitución, que defendemos desde el preámbulo hasta el final".

Durante el desayuno informativo Agenda Urbana 2030, en el que Lastra ha presentado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ambos han abogado, a preguntas de los asistentes, por el diálogo y la negociación para impulsar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La vicesecretaria ha dicho que en política "dialogar no es un problema" y ha agregado que pactar "no está reñido con defender tus principios, el problema es quien no quiere dialogar".

Caballero ha alabado a Lastra, "que tiene un don: saber dialogar y concitar acuerdos" y, en referencia a la reunión que mantendrá esta tarde con representantes de ERC, ha reconocido que "te toca tejer redes para que haya pronto un gobierno en España".

Ese Ejecutivo, ha indicado el también alcalde de Vigo, "solo puede estar presidido" por Sánchez y ha animado al resto de fuerzas políticas a "ejercer sus responsabilidades".

Ha recordado que hace tres años y "en circunstancias similares" el PSOE se abstuvo, pues de lo contrario hubiera habido unas terceras elecciones y ha animado al PP a hacer lo mismo y luego dedicarse a hacer oposición.

Respecto a "las líneas rojas" que temen otras fuerzas políticas que cruce el PSOE para mantenerse en la Moncloa, Lastra ha señalado que está "perpleja" por esas acusaciones, ya que los socialistas "siempre hemos defendido la Constitución".

Caballero se ha preguntado quién puede dudar de la defensa de la Carta Magna de su partido, "que trajo la Constitución durante la transición y que siempre la apoyó y en las peores circunstancias".

A su juicio, "no se está traspasando ninguna línea roja" al intentar negociar con ERC, pues "se negocia con un partido constitucional".

En cuanto a la actitud del PP y su rechazo a apoyar la investidura de Sánchez, ha considerado que España será "un país débil si hay unas terceras elecciones".

Y ha añadido que el PP "se enquista en el 'no' y acusa al PSOE de cruzar líneas rojas, que nosotros no vamos a traspasar", cuando sería el responsable de esos nuevos comicios.