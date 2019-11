Vox defiende que "no es odio" hablar de migrantes "legales" sino "protección"

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Aránzazu Cabello ha defendido este miércoles que "no es odio" hablar de menores migrantes "legales" sino "protección" para lamentar, a renglón seguido, que el problema que tienen es que su mensaje "se tergiversa".

"No digan que cometemos delitos de odio sino que asumimos la responsabilidad de los poderes públicos", ha asegurado la edil. Cabello, que ha asegurado que su formación apostaría también por un nuevo Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIAM), ha defendido que Vox "siempre tiene un compromiso con la infancia y la familia" y que para ellos "no hay causa más prioritaria". "Todos los niños tienen la misma dignidad, sean quienes sean", ha espetado la concejala de Vox.

En cuanto a la coletilla 'legales', Cabello ha declarado que "no es una actuación encaminada hacia el odio sino a la protección", a lo que ha sumado que 'atraer' a los menores no acompañados a España es "una irresponsabilidad" porque "no van a encontrar" lo que buscan y que solo sirve para que personas como la edil socialista, Maite Pacheco, que ha planteado un nuevo PLIAM, "pueda dormir plácidamente pensando que ha hecho una buena obra".

"Algunos de los niños en tránsito no llegan", ha apuntado después de afirmar que cuando ella se acuesta por la noche piensa en ellos y en que "nunca tendrán una oportunidad porque se han quedado por el camino". La edil ha apostillado que estos menores no acompañados "vienen de situaciones complicadas y crean problemas sociales".

Más Madrid; "Ningún niño es ilegal"

La concejala de Más Madrid Estrella Sánchez ha contestado en el Pleno que no están ahí "para coleguear con la extrema derecha sino para que esta ciudad siga siendo amable y se tome en serio la infancia". "Ningún niño es ilegal", ha rematado.

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, de Ciudadanos, ha rechazado que el Gobierno municipal vaya aceptar discursos del odio para, a continuación, recordar que la competencia sobre los menores migrantes es de la Comunidad, que es apoyada desde el Ayuntamiento. A la bancada de Vox le ha lanzado que hay que acabar con los "estigmas xenófobos" en torno a los niños y niñas solos "que necesitan el amparo de las administraciones, en este caso de la Comunidad".