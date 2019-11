Un restaurante de Tarragona cierra por "insumisión fiscal"

Un restaurante del núcleo de Ciurana (Cornudella, Tarragona) ha anunciado el cierre después que Hacienda les ha retirado el NIF empresarial porque, en 2012, decidieron pagar sus impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña pero al saber que ésta los transfería a Hacienda dejaron de pagar.

Los dueños del negocio, Andreu Bartolomé y Maria Casademunt, se adhirieron en 2012 a la campaña de insumisión fiscal 'Decimos basta', que propugnaba pagar los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Sin embargo, al saber que la ATC transfiere estos ingresos a la Hacienda española, decidieron dejar de pagar y, finalmente, la Agencia Tributaria española les ha retirado el NIF empresarial y les ha bloqueado las cuentas, desde el pasado mes de junio, por lo que, a pesar de haber seguido pagando a los proveedores y tener reservas, cerrarán el negocio, que cuenta con diez trabajadores.

Los dueños del local, que cerrará sus puertas el 9 de diciembre, habían solicitado a la ATC que les indicara a qué entidad u ONG debían transferir sus impuestos y, al no recibir respuesta, aseguran que estos años han destinado el dinero de sus impuestos a diferentes causas benéficas, de lo que han informado a la administración catalana, por lo que consideran que no tienen "deudas pendientes".

"La empresa estaba al corriente de pago y había cumplido con todas sus obligaciones de manera normal y sólo en cuanto al IVA y al impuesto de sociedades, y de forma reivindicativa, lo había hecho con la ATC", explica un cartel colgado en la puerta del local.

"La intención -prosigue el cartel- era obligar a nuestros representantes a obedecer el mandato del pueblo expresado en el Estatuto de 2006".

Los dueños reprochan el nulo apoyo recibido por parte de los partidos políticos catalanes y lamentan que no han conseguido tener un "NIF catalán", tal y como habían pedido a la administración autonómica.