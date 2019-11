Lanzan una web que ayuda a las víctimas de maltrato a proteger su privacidad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado este viernes una web con herramientas de ayuda a las víctimas de violencia de género para proteger su privacidad, junto a unas recomendaciones para que se impulsen políticas de prevención del ciberacoso en los centros de trabajo.

En la presentación de la iniciativa, la directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, ha explicado que con esta web se quiere evitar que una mujer que esté sometida a cualquier tipo de violencia de género sea víctima del daño que supone el acoso digital.

Con este objetivo, se ofrecen una serie de pautas para que la afectada pueda detectar si alguien ha podido manipular su móvil e instalar aplicaciones ocultas que permitan acceder a datos como la geolocalización del dispositivo.

Además, proporciona consejos para proteger la privacidad en dispositivos móviles, recomendando aplicaciones y herramientas para implementar barreras de seguridad.

La página -www.aepd.es- ofrece indicaciones sobre qué hacer si se están difundiendo en internet datos personales de la mujer sin su consentimiento.

La iniciativa informa a la mujer de que cuando se vulnera su privacidad con la grabación y difusión de sus imágenes en internet, además de la posible responsabilidad penal de los agresores, también pueden incurrir en responsabilidad administrativa por vulneración de la privacidad de la víctima, que podría implicar la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la agencia.

Junto con la información sobre cómo solicitar la retirada de contenidos directamente ante los buscadores, foros y redes sociales más populares, la Agencia recomienda utilizar el canal especial que puso en marcha el pasado 24 de septiembre y que permite comunicar la difusión de contenido sexual y violento y solicitar su retirada de forma urgente.

"En el ámbito laboral también se producen y reproducen formas de violencia digital; estas conductas afectan a la salud física, psíquica y emocional, y combatirlas es una obligación del empleador", recuerda la AEPD.

La directora de la Agencia ha animado a las mujeres a utilizar ese canal especial para solicitar la retirada de esos contenidos y ha expresado su sorpresa por el hecho de que en los últimos años muchos maltratadores han reclamado su "derecho al olvido", que la agencia ha desestimado por entender que existe un "claro interés público".

"La agencia va a tener tolerancia cero y no habrá impunidad con este tipo de conductas", ha dicho Mar España, quien ha aseverado que "no todo vale en nombre de la libertad de expresión" porque el acceso y divulgación de contenido sensible de carácter íntimo pueden producir daños irreparables o de muy difícil reparación.

La responsable de la agencia también se ha mostrado a favor de reformar el Código Penal para que tenga responsabilidad penal no solo la persona que grabe esos contenidos sensibles sin consentimiento de la víctima, sino también el que los difunda.

Además, ha anunciado que en las próximas semanas la agencia presentará, junto con el Ministerio de Educación, una serie de materiales dirigidos a concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género.