Encuentran en un kiosko de la ONCE el cadáver de un vendedor que llevaba 10 días muerto

Un vendedor de la Once, M.R.G, fue hallado muerto dentro del kiosko donde vendía cupones en Madrid la noche del pasado 4 de noviembre. El hombre llevaba diez días fallecido y su familia había denunciado su desaparición el pasado 25 de octubre, según informa la Cadena Ser.

El kiosko se encuentra situado en la calle Hilarión de Eslava, en Madrid, y el cadáver fue hallado por los servicios de limpieza de la compañía.

El sindicato CSIF ha presentado este viernes una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el representante legal de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid por vulneración de normas y legislación laboral y por la no información de la empresa de la asignación de los puntos de venta, que provoca que no se sepa dónde están físicamente los trabajadores

En el escrito, que ha sido presentado por CSIF y CCOO, se solicitan sanciones por las infracciones en las que se pudiera haber incurrido por parte de la compañía.