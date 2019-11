Arrimadas insiste en un acuerdo de Gobierno con PSOE y PP frente al pacto con Podemos y nacionalistas

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha insistido en llegar a un acuerdo de Estado entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos para evitar tener un Gobierno "débil" nacido del pacto "del insomnio" con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas que "sólo quieren romper España".

"El pacto del insomnio es un pacto que dejaría a muy poca gente durmiendo tranquila en este país, así que nosotros no sólo nos quedamos en el no a ese acuerdo, sino que proponemos un sí a un acuerdo entre constitucionalistas. Lo que pasa es que el PSOE está empecinado en los de siempre y ese acuerdo depende sí o sí de las fuerzas nacionalistas", ha insistido Arrimadas en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Según ha destacado, Sánchez ha creado el "sueño húmedo" de los partidos independentistas ya que están "salivando" al saber que su apoyo o abstención es imprescindible para lograr el Gobierno de coalición que Sánchez e Iglesias pactaron dos días después de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. "Van a irse por el mundo diciendo que Cataluña es una nación y que hay presos políticos en este país. Es que es el sueño húmedo de los nacionalistas", ha especificado.

Además, ha asegurado que el segundo motivo por el que Ciudadanos no apoyará el pacto entre PSOE y Unidas Podemos es porque va a tener un vicepresidente que "considera que hay presos políticos en España, que hay que hacer un referéndum para Cataluña y que cree que Puigdemont en vez de ser un fugado caradura es un exiliado político". "¿Es que queremos ese vicepresidente para España? Un vicepresidente que quiere imponer medidas comunistas como él mismo lo ha reconocido sin complejos?", ha añadido Arrimadas, haciendo referencia al líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso sobre las negociaciones del PSOE

A su juicio, ya "no se puede perdonar más a Sánchez" después de llevar a los españoles a unas segundas elecciones y demostrar que "es capaz" de alcanzar acuerdos con "quien decía que no quería en su Gobierno" meses antes. Según ha destacado la portavoz de Cs, "no se le puede dejar pasar tantas cosas al PSOE" y más aún cuando "hay margen para hacer un acuerdo de Estado".

Por eso, Arrimadas ha insistido en que se está a tiempo de alcanzar un acuerdo constitucionalista en el que "no tienen que estar los tres partidos en el Gobierno", sino que sea "la base" de un futuro Ejecutivo con una "mayoría amplísima para reformar lo que se quiera" y evitar así "darle las llaves de este país a quien quiere romperlo".

Insta a Sánchez a pedir perdón por el caso de los ERE

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos ha asegurado que antes de "pedir apoyos" al resto de partidos, Sánchez debería "salir a dar la cara por el escandaloso caso de los ERE" en vez de estar "escondido o hablando mucho de Gobierno para evitar que se hable del mayor caso de corrupción".

"Que Sánchez no salga y no responda a los periodista y que salga Ábalos y que diga que eso no tiene nada que ver con ellos, es una vergüenza", ha señalado Arrimadas que ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones llegó a La Moncloa por una moción de censura tras una sentencia de corrupción relacionada con gente del Partido Popular.

A su juicio, el PSOE no puede practicar la "intolerancia con la corrupción ajena y la tolerancia absoluta cuando es suya", por lo que ha instado a Sánchez a "pedir perdón" y que diga además, "qué consecuencias políticas va a tener esto" puesto que, según ha indicado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "fueron consejeras de la Junta de Andalucía".

"La señora Montero es ministra y era consejera de todos esos gobiernos y la señora Calvo también ha sido consejera. Por el amor de Dios, que dé la cara y diga si va a seguir contando con Montero y Calvo, que nos diga qué consecuencias va a tener esto o si no va a tener ni una y van a seguir como si nada. Que Sánchez salga y explique qué va a hacer y qué medidas va a tomar para que no se vuelva a producir", ha sentenciado.