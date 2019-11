Torra se declara víctima de un "juicio político"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha declarado este lunes víctima de un "juicio político" y sin garantías que busca "alterar el panorama catalán", aunque ha advertido de que una eventual condena no servirá para cambiar la "voluntad" ni el "destino" del pueblo de Cataluña.

En su alegato final ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo juzga por desobediencia, Torra ha asegurado que la sentencia "no cambiará la legitimidad" de los miembros del Parlament que lo eligieron, tras lo que ha sentenciado: "Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena".

También ha avisado al tribunal, al que ha afeado que no es imparcial: "Me podéis condenar pero no cambiareis la voluntad del pueblo de Cataluña". Además, avisado: "Seguiré durante todos los meses que siga como presidente hasta que el Parlament me retire su confianza".

Por su parte, el abogado Gonzalo Boye, que defiende a Torra, ha pedido la absolución y ha asegurado que "hay una motivación política detrás de la actuación" de la Junta Electoral Central (JEC).

El letrado también ha defendido que la JEC carecía de competencia para ordenar a Torra que retirara los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en marzo y ha criticado a dos miembros del órgano electoral por emitir opiniones críticas con el presidente de la Generalitat.

Boye ha insistido al terminar de exponer su informe, durante algo más de una hora, que el cumplimento de la orden de la JEC era inasumible por parte de Torra, y ha dicho que "lo querían sentar en el banquillo fuera por desobediencia o fuera por prevaricación".