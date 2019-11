Aguado defiende que hay "consenso" ante la legislación del aborto y rechaza entrar al "juego" de Vox

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que hay "consenso" en torno a la legislación actual del aborto y ha rechazado entrar al "juego" de Vox, que busca crear "problemas ficticios donde no los hay".

"El aborto en pleno siglo XXI, en el 2019, está superado. La legislación está asentada en torno a grandes consensos y no voy a volver a reabrirlos por mucho que Vox se empeñe en llevar a la Asamblea temas que dividen a los españoles. No voy a entrar en su juego", ha indicado el vicepresidente en declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Centro de Turismo de la Puerta del Sol.

Para Aguado, el aborto "no es una preocupación de la inmensa mayoría de los madrileños". A él lo que le preocupa son "unos datos del paro que no son buenos", que hay que seguir apostando por generar empleo de calidad en la Comunidad, "las listas de espera", que están tratando de reducir, y que "la deuda que tiene el Gobierno de España" con la región "tense la tesorería". "En eso en lo que estoy", ha manifestado.

En este punto, preguntado por las palabras de la diputada de Vox Alicia Rubio sobre que "el feminismo es cáncer" que lanzó ayer en la Asamblea, ha hecho hincapié en que "como demócrata" respeta a este partido y a los 3.600.000 españoles que han votado sus planteamientos pero que no los comparte.

"No lo comparto. Respeto que haya gente que haya votado a Vox, que respetan estas declaraciones pero yo no lo comparto. Me parece que tenemos que estar a otra cosa, que en vez de dar paso hacia atrás tenemos que mirar al futuro", ha concluido.