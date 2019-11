La firma de moda Amichi, al borde de la liquidación ante la falta de un comprador

La firma de moda Amichi, propiedad del fondo Black Toro Capital, se encuentra al borde la liquidación ante la falta de un comprador, lo que llevará a la compañía a afrontar un segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a la totalidad de la plantilla, y a cerrar sus tiendas, según han informado fuentes conocedoras de su situación.

Amichi, en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid el inicio del proceso de liquidación, algo que se materializará de forma "inminente", tal y como señalan las mismas fuentes.

De hecho, el pasado mes de octubre los sindicatos llegaron a un acuerdo sobre el ERE "dada la situación límite de la empresa que ponía en peligro el pago de las indemnizaciones". Dicho acuerdo contempla una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad y un complemento de indemnización por importe de 48.000 euros para que pueda ser distribuido de forma lineal entre los trabajadores afectados.

Según informa este miércoles 'El Confidencial', en los últimos meses las tiendas han seguido operando, tratando de liquidar 'stock' acumulado de temporadas anteriores. En agosto, puso en marcha el primer ERE, dejando en situación de licencia retribuida a parte de los alrededor de 500 trabajadores con que contaba y tramitando los primeros despidos.

Al tiempo, empezó el cierre de tiendas y en dos meses han cerrado unos 70 establecimientos, estiman fuentes cercanas a la compañía que cita el diario digital.

En 2018, la firma de moda, tras la entrada en su capital del fondo Black Toro, se marcó como objetivo la apertura de 40 nuevas tiendas, que se sumarían a las 150 que tenía en ese momento, y duplicar sus ventas en tres años.

La tienda de Amichi en Huesca

Por el momento, la única tienda de la compañía que queda en Aragón -donde ya cerraron las dos que había en Zaragoza, en la calle de León XIII y en el C. C. Aragonia- se encuentra en el Coso Alto de Huesca. Según señala una trabajadora consultada, el personal de este comercio está pendiente de recibir el burofax del ERE que ha anunciado a nivel nacional la compañía, aunque por el momento no se les ha comunicado nada "oficialmente" ni hay tampoco una fecha de cierre prevista.