Girauta también anuncia que se retira: "Sin Rivera tampoco quiero estar en política"

El exportavoz parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha anunciado este lunes que se retira porque, según ha afirmado, no quiere "estar en política" sin el hasta hoy presidente de Ciudadanos Albert Rivera.

"No quiero estar sin Albert ahí. Llámeme romántico, pero no", ha apuntado, para después lamentar que se haya "aplastado a un hombre bueno". "Yo no quiero estar ahí después de esa escena", ha asegurado Girauta en una entrevista en esRadio.

La decisión de Girauta llega después de que Rivera haya anunciado que deja la Presidencia del partido y que también renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política tras el batacazo electoral sufrido en las elecciones generales de este domingo, en las que perdieron más de 2,5 millones de votos y 47 escaños.

En este sentido, el exportavoz parlamentario de Cs ha reconocido que para él es "un día muy triste" que ha terminado con la figura de Rivera, "un magnífico líder, un hombre bueno, virtuoso y trabajador". "El modelo del hombre político constructivo que siempre ha buscado el bien y la libertad", ha añadido.

El candidato 'número uno' de Ciudadanos por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados y exportavoz en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, se había quedado sin escaño tras los comicios celebrados este mismo domingo.

De hecho, tras conocer los resultados electorales, el propio Girauta ya había compartido una reflexión en su cuenta de la red social Twitter en la que dejaba entrever su marcha.

"Ha sido un honor representar a todos los españoles durante estos últimos años. Creo que los separatistas que se alegran de mi salida del Congreso no han valorado bien la libertad que me otorga volver a ser un ciudadano de a pie que solo se representa a sí mismo", escribió.

Eso sí, el que fuera dirigente de la formación naranja ha querido dejar claro que "Ciudadanos tiene presente y futuro". "El que cierra la persiana soy yo, no el partido", ha insistido, recordando que Cs tiene "un grupo en el Parlamento europeo y cuatro cogobiernos autonómicos con sus respectivos vicepresidentes".