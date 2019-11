Críticas de independentistas a Rufián tras subir a Twitter una foto con un interventor de Vox

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha compartido en Twitter unas imágenes en las que se le ve haciéndose fotos con un apoderado de Vox. "Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto mucha gente me ha pedido fotos", ha explicado el propio Rufián, "entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho que no a una foto a nadie pero entiendo que estas puedan molestar". "Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha subrayado.

Rufián, que votó en la escuela Ribatallada de Sabadell (Barcelona), fue abordado al salir por numerosas personas, entre las que se encontraban apoderados de Vox. Rufián aceptó fotografiarse con ellos.

Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar. pic.twitter.com/jehVqZm0mN — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 10, 2019

El portavoz de ERC recibió numerosas críticas desde cuentas de independentistas, que le acusaban de "botifler" e incluso de "fascista" por hacerse fotos "con los que nos pedían 100 años de cárcel". Además, los insultos dedicados al apoderado de Vox van desde "fascista" hasta "gilipollas".

Arrimadas, increpada por independentistas

Además, la cabeza de lista de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha pedido este domingo un voto que permita pasar del "odio" a la "convivencia", después de haber sido increpada por un grupo de independentistas con gritos de "Libertad presos políticos", "En prisión tendrías que estar tú", "Fuera fascistas de nuestros barrios" o "Mentirosa".

Los apoderados de JxCat y Cs discuten después de que Inés Arrimadas fuera increpada en la Escuela Ausiàs March de Barcelona Quique García/EFE

Arrimadas, acompañada de su marido, ha votado a mediodía de este domingo en el Colegio Ausiàs March en el barrio de Les Corts de Barcelona, y ha denunciado que hay independentistas que actúan con "total impunidad", con el objetivo de "impedir" el derecho a votar, y ha añadido: "La ruptura es evidente, y los que insultan saben que tienen la protección del gobierno de la Generalitat".