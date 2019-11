Los líderes de los principales partidos acuden a votar y llaman a la participación

Los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han sido los más madrugadores este domingo a la hora de votar en las elecciones generales, seguidos por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Santiago Abascal, líder de Vox, será el último en ejercer su derecho al voto, quien acudirá al Colegio Pinar del Rey en torno a las 13.00.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha deseado una alta participación en esta jornada electoral para que los datos legitimen los resultados que salgan de la urnas de este 10 de noviembre.

Sánchez ha llegado a las 09.44 al Centro Cultural Volturno A de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, acompañado por su esposa, para ejercer su derecho al voto.

El presidente en funciones ha salido del colegio electoral al grito de 'presidente' y con aplausos de los presentes en el centro madrileño.

"Me gustaría trasladar una cosa importante. La democracia ha sido y es la principal herencia que nos ha dejado nuestros padres y nuestras madres y por tanto tenemos que disfrutarla", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación tras votar.

En este sentido, ha subrayado que la democracia "nos une como país y nos hace más fuertes" ya que convierte en una "sola voz la voluntad de los españoles". "El voto de hoy elegirá la España de mañana", ha añadido.

Preguntado por la seguridad en Cataluña, ha destacado que han desplegado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y ha afirmado que las instituciones son "conscientes" de la responsabilidad que tienen para preservar el derecho al voto.

Casado apuesta por un "resultado claro"

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha llamado este domingo a los ciudadanos a votar "masivamente" y ha mostrado su deseo de que haya un "resultado claro" que apueste por la estabilidad que necesita España y permita desbloquear una situación política que, ha dicho, "ya está lastrando la economía".

Acompañado de su mujer, Casado ha votado sobre las 10.20 en el colegio público La Navata de Galapagar (Madrid), donde ha asegurado a los periodistas que los populares han cerrado su campaña electoral "con muchos optimismo y muy buenas perspectivas".

"Soy consciente de que son cuatro elecciones generales en cuatro años, son ya tres citas electorales en apenas ocho meses, pero es muy importante que hoy se vote masivamente, ya que esta es la herramienta que tenemos, más aún cuando muchos han interpretado estas elecciones como una segunda vuelta de las de abril", ha señalado.

Ha confiado así en "una unión de todos los españoles en torno a las urnas para decidir desbloqueo, para decidir futuro, para decidir estabilidad que es lo mismo que ahora viene mejor en España".

Casado ha agradecido el trabajo de todas las personas que participan en lo logística del proceso electoral y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por el orden público y porque "todos los españoles, en especial aquellos que viven en Cataluña, puedan ejercer su derecho constitucional sin ninguna incidencia y sin ninguna presión".

El líder de los populares y su mujer, que tras votar han ido a tomar un café con el presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y con la alcaldesa, Isabel Díaz Ayuso, tienen previsto después recoger a los niños, ir a misa y comer en familia, para sobre las 18.30 acudir a la sede del PP para seguir el final de la jornada electoral y el escrutinio.

Desde el colegio electoral ha animado a participar a todos los ciudadanos "voten lo que voten" y ha garantizado a quienes le elijan que los populares "estarán a la altura de la responsabilidad" que les encomienden.

Hoy es el día, ha subrayado, en el que se puede elegir "entre continuidad y entre cambio" e indicar a los partidos qué política económica, territorial y social se quiere para España

A su juicio, el 30 aniversario de la caía del muro de Berlín, conmemorado ayer, es buen momento para pensar "en lo mucho que se ha avanzado, lo mucho que las demo liberales han conseguido" y en la importancia de participar en la democracia.

Rivera pide que voten los moderados

También ha acudido temprano el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha pedido una alta participación en estas elecciones, especialmente a "moderados, liberales, clases medias e indecisos", ya que a su juicio son la "clave" y la "llave" para poder desbloquear la situación política.

"Si no van a votar, deciden otros por ellos; si el centro no se ensancha, ganan los extremos, si vuelven a ganar rojos o azules, no hay matices, no hay acuerdos, hay barreras", ha señalado en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto a las 10.40 horas en el Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón.

Para Rivera, este domingo "es un día importante para la democracia española" porque los españoles deciden el futuro del país, jornada en la que ha reclamado "sentido común", "sensatez" y "calma".

El líder de Cs pide poder hacer un Gobierno constitucionalista, "que una a los españoles y no los divida". "Tenemos dos opciones, dividirles en bloques o bandos, que es un error, o unirles e ir juntos en la misma dirección", ha advertido.

"Salga el resultado que salga, mi compromiso es poner España en marcha, ya sea desde el Gobierno, y si no nos dejan, sentarse a una mesa para desbloquear el país", ha comentado.

Preguntado sobre la situación este domingo en Cataluña, Rivera ha pedido al Gobierno que garantice los votos de todos los ciudadanos porque "ningún radical puede coartar la libertad" de ejercer el derecho al voto y porque todos los españoles votan "en igualdad de condiciones".

Pablo Iglesias tiende la mano al PSOE

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tendido la mano al PSOE para formar un Gobierno conjunto combinando la "experiencia" de los socialistas con la "valentía" de la formación morada.

"Vamos a tender la mano al PSOE porque combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del PSOE puede convertir a nuestro país en un referente en políticas sociales", ha manifestado Iglesias este domingo en declaraciones a los medios tras votar en el Colegio Público La Navata, en Galapagar (Madrid), donde ha acudido en torno a las 10.00.

Asimismo, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que van a "dejar reproches atrás" y ha destacado que "ojalá haya una participación muy alta".

"Cualquier ciudadano tiene hoy el mismo poder que un multimillonario y ese poder hay que aprovecharlo. A partir de esta noche reproches atrás, vamos a trabajar todos juntos", ha concluido Iglesias.

Las palabras de portavoces y otros políticos



Los políticos han aprovechado su visita a las urnas para hacer una valoración de la jornada electoral y hacer una reflexión sobre el futuro del Gobierno.

En el caso de Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha manifestado que afronta el 10-N "con mucha ilusión" y que confía en que los españoles "tengan el empuje de salir a votar para producir un cambio". Además, Monasterio ha dado "muchos ánimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están haciendo una labor fundamental de garantizar la libertad de todos los españoles en cualquier rincón de España".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se ha pronunciado. Ha llamado a votar a los catalanes, cuyo sufragio ve clave "para frenar a la ultraderecha y defender políticas progresistas". Colau ha considerado una "anomalía" que Vox se presente a las elecciones y ha alertado de que "podría optar a la tercera posición" en las elecciones generales.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, espera "un gran resultado" de su partido en las elecciones generales de este domingo, aunque ha reconocido estar "un poco preocupado" por el posible crecimiento de la abstención. Por eso ha llamado a los españoles a superar "la decepción y la climatología" y realizar "un pequeño esfuerzo" para acudir a votar, porque en democracia es "muy importante" ejercer este derecho.

El político vasco Arnaldo Otegi también ha animado a "todo el mundo" a acudir a las urnas y "darles un susto, para parar al fascismo, para defender el derecho de autodeterminación y para sacar a los presos de la cárcel".