El PSOE denuncia el envío masivo de SMS de Pablo Casado

El bombardeo de SMS del PP pidiendo el voto para Pablo Casado continúa crispando los ánimos en la recta final de campaña, incluso, en la jornada de reflexión. Mientras que Facua-Consumidores en Acción pedirá a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue el asunto, el PSOE -según publican medios como El País- ya ha denunciado ante el mismo organismo el envío masivo de mensajes. Los socialistas argumentan una "posible vulneración de la legislación de protección de datos" de las personas que recibieron los mensajes.

"Hola, soy Pablo Casado. Te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista" es lo que dice el mensaje que se ha enviado 1,2 millones de veces. El texto remite a un vídeo electoral del partido. Los números de teléfono se habrían obtenido de una base de datos facilitada por una empresa de márquetin y se trataría de usuarios que en algún momento mostraron una disposición favorable a recibir comunicaciones, aunque no necesariamente vinculadas a la política.

Facua también ha denunciado que se han producido llamadas telefónicas con una locución de Íñigo Errejón (Más País), que igualmente podrían vulnerar la legislación por no aclarar a los destinatarios cómo darse de baja de sus ficheros y no volverlas a recibir. Los consumidores indican en un comunicado que "lamentablemente, la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dice que no son 'comunicaciones comerciales', eximiendo a los partidos de esa obligación".

Señalan que tampoco es ilegal que Vox haya metido propaganda en el buzón de los domicilios de los ciudadanos que pidieron al INE que ningún partido usara sus datos censales, ya que según Facua, lo que ha hecho este partido "es un buzoneo indiscriminado, sin indicar los nombres de los destinatarios".

La asociación reclama cambios en la legislación para evitar estos "resquicios" ya que "mucha gente quiere que no la llamen, le envíen SMS o correos electrónicos ni le metan sobres en el buzón".

"La normativa debe cambiar para los partidos en el sentido contrario al que se ha modificado la ley de protección de datos. Los ciudadanos no tenemos por qué aceptar que nos obliguen a recibir propaganda", según Facua.

Ha precisado que si un partido político llama por teléfono o envía SMS a los usuarios, sólo es legal si ha obtenido sus teléfonos de forma aleatoria o a través de un fichero de usuarios que dieran su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con fines de comunicaciones electorales.