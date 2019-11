Pastor: "Cuando llegan los socialistas, más paro y más impuestos"

La número dos del PP al Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha acusado este viernes al PSOE de generar más paro y más impuestos y ha instado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a que "abandone la Moncloa", si está cansado.

Pastor ha viajado este viernes, último día de campaña, hasta Zaragoza para reunirse con comerciantes, pymes y el Clúster de la Automoción, en cuya sede ha atendido a los medios y ha transmitido su apoyo a un sector "fundamental" que, ha recordado, genera riqueza, empleo y que representa más del 8 % del PIB.

En este sentido, ha denunciado el "efecto demoledor" que ha tenido el anuncio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que "el diésel tiene los días contados", con una bajada de la venta de vehículos y el cierre de turnos en fábricas, "y todo porque al gobierno, como le encanta el populismo, no sabe que hay que hacer una transición, que primero las cosas hay que pensarlas y luego hay que hacerlas".

La ex presidenta del Congreso ha repasado algunas de las medidas de su partido para impulsar la economía como bajar impuestos, cotizaciones, logar un mercado laboral "seguro y flexible" y crear más oportunidades.

Y es que, ha lamentado, "cuando llegan los socialistas hay más paro y más impuestos, porque no se han dado cuenta de que en ningún país del mundo subiendo impuestos se genera mejor respuesta en el mercado laboral".

"De lo que se trata no es de hacer las cosas que a uno le parecen súper guay", ha advertido Pastor, quien ha señalado que los 90.000 parados nuevos del mes de octubre "son gente con cara y con ojos".

Pastor ha aprovechado asimismo para recordar que el próximo domingo, día de la jornada electoral, es "un día importantísimo para Aragón y para España", porque es "mucho lo que nos jugamos: continuar con el parón, que tengamos un gobierno en funciones melifluo que ante los problemas de Cataluña no está haciendo nada porque Sánchez está pendiente de tener de nuevo de socios a los mismos señores de la moción de censura y a los que le han apoyado por estar en la Moncloa".

"No se preocupa de lo que le importa a los españoles, que es el empleo", ha denunciado Pastor, quien también ha pedido a Sánchez que si, como ha declarado él mismo, está "cansado", que "abandone la Moncloa porque aquí hay gente que no estamos cansados, que tenemos muchas ganas, tenemos un equipo y pedimos a todos los españoles que quieren un país próspero, unido, que se actúe con contundencia y no se llame normal a lo que es un auténtico despropósito", en alusión al conflicto independentista catalán.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que confíe en el PP porque "si se divide el voto del centro derecha Sánchez volverá a gobernar".

Pastor ha estado acompañada del cabeza de lista del PP por Zaragoza, Eloy Suárez, quien ha lamentado que en esta campaña se han ido "corroborando" los augurios de una nueva crisis económica, como los casi cien mil parados más o la crisis territorial.

"Es permanecer de brazos cruzados o votar al Partido Popular. No cabe otra posibilidad porque este partido ya ha sacado dos veces a este país de crisis similares a la que nos va a venir", ha resaltado el candidato zaragozano.

Suárez ha apelado asimismo al "voto patriótico" que el pasado miércoles reclamó en Zaragoza el líder nacional del PP, Pablo Casado, y a votar "con sangre fría y pensando únicamente en el porvenir de este país".