El debate entre las candidatas, en frases

2

Ana Pastor (PP)

-Sánchez no solo ha tenido bloqueado el Gobierno, ha tenido bloqueada a España.

-Preguntada por una posible abstención del PP a Sánchez: Sánchez siempre ha dicho no al PP, y por eso queremos ganar las elecciones.

-30.000 autónomos han echado la persiana en los últimos tres meses.

-Al PSOE: Ustedes pueden presumir de lo que quieran, pero de gestión no, porque dejaron el país en la ruina.

-Cuando una mujer no consiente hay agresión sexual y hay violación.