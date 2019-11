El empresario agredido en los premios Princesa de Gerona pasó miedo: "Uno te pega una torta y le siguen 1o y te machacan"

El empresario Antonio Castañer ha asegurado que pasó "miedo" a su entrada a los premios Princesa de Gerona, que se celebraron este lunes en Barcelona, donde varios grupos de independentistas se concentraron a las puertas del Palacio de Congresos de la ciudad condal y agredieron e increparon a Castañer y su familia, así como a varios de los invitados a la ceremonia.

"Te rodean y se te pegan mucho y es cuando uno tiene miedo porque uno de estos energúmenos te pega una torta y le siguen diez y te machacan. Es miedo y sobre todo lo que se me ha quedado grabado es la rabia que tiene la gente dentro, eso es impresionante, es algo indescriptible, esos ojos de rabia que les da igual llamarte fascista, españolista o constitucionalista", ha señalado Castañer en una entrevista en Cope.

Ha sido insultado y abucheado y ha tenido que darse la vuelta

Según ha relatado el empresario, llegó andando al Palacio de Congresos junto con su familia cuando se dio cuenta de que se habían metido "en la boca del lobo" al comprobar que "en cuestión de segundos hay cien tíos energúmenos, la mitad de ellos con la cara tapada pitando y llamándote fascista, marión e hijo de puta". "Los insultos más graves que uno puede llegar a imaginar", ha puntualizado.

Al comprobar la situación de violencia, Castañer decidió abandonar el lugar y fue cuando "empezó lo peor" porque, según ha indicado, los violentos "te persiguen al ver que han ganado". Cuando se dio la vuelta, junto con su mujer, fue cuando se produjo la agresión al empresario, grabada por una cámara de televisión. "Entonces me empujan, me pegan una patada, yo me giro, me pega otra patada, le tiro las gafas y me pega un puñetazo. Daño físico no me hicieron, pero es miedo. Miedo, miedo, miedo, pasé miedo", ha insistido.

Castañer ha asegurado que no entiende por qué le han increpado ya que tiene "ocho apellidos catalanes". "Yo creo que era porque era una persona bien vestida que iba a un acto", ha considerado el dueño de la firma de alpargatas Castañer. Finalmente, un Mosso d'Esquadra se percató de la situación y "acogió" a toda la familia para dirigirla por otra entrada al Palacio de Congreso de Barcelona que fue cuando "acabó toda" la agresión.

El empresario catalán pudo asistir a los premios Princesa de Gerona donde ha destacado el "magnífico discurso" del rey Felipe VI y de la princesa Leonor con la que quedó "absolutamente impresionado" al comprobar que "bordó" su intervención en catalán.

Bou: "Treinta años de adoctrinamiento y ahora sufrimos todo esto"

También el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, se vio obligado en un principio a desistir en su intento de acudir al acto de entrega de los Premios Princesa de Gerona ante el acoso de un grupo de independentistas y lamentó: "Treinta años de adoctrinamiento y ahora sufrimos todo esto".

Josep Bou intentaba acceder al Palacio de Congresos, donde se celebraba el primer acto oficial en Cataluña de la princesa Leonor, pero los manifestantes le han bloqueado el paso, además de insultarle y escupirle.

El concejal del PP se encaró con los manifestantes y, finalmente, un policía acudió en su ayuda para sacarle del lugar y le recomendaron que desistiera de acudir al acto.

"He venido a este acto, del jefe del Estado y conde de Barcelona, me he tenido que sujetar muchísimo, me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde", ha explicado el representante popular visiblemente emocionado.

Josep Bou recordó que él nació en Vic (Barcelona) y que es catalán "de pies a cabeza", por lo que censuró que le llamen "mal catalán".

"Por ser catalán soy español y no voy a ser otra cosa que español, eso he defendido ante esos señores", explicaba el concejal a los medios de comunicación, mientras algunos manifestantes continuaban insultándole y llamándole "mentiroso".

"No me han dejado pasar. Yo les dejo pasar siempre, cuando quieran. No he podido pasar a un acto al que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática, el no dejar pasar a alguien y, además, a un concejal que quería ir a un acto al que el rey me ha invitado (...) es terrible que Barcelona esté en esa situación", lamentó.

"Treinta años de adoctrinamiento y ahora estamos sufriendo todo esto", reflexionó Bou.

El concejal ha narrado que le han "insultado de arriba a bajo", que le han escupido y "dado patadas", pero que no le han "golpeado".

Ante los gritos de los manifestantes que le acusaban de provocador, ha replicado: "¿Un catalán en Barcelona va a provocar?, ¿un catalán que va a un acto del jefe del Estado y conde de Barcelona va a provocar? No, la provocación existe en la mentalidad de mucha gente que se creen supremacistas y totalitarios".